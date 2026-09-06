Las Palmas recibe más de 650.000 euros para reforzar las ayudas sociales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contará con una aportación de 650.786,66 euros del Gobierno de Canarias para reforzar las prestaciones sociales básicas que se gestionan desde los servicios sociales municipales.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la aceptación de estos fondos, procedentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, destinados a financiar parte de las prestaciones económicas que concede el área de Bienestar Social.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha señalado que estos recursos permitirán reforzar las prestaciones económicas que concede el Ayuntamiento para atender las necesidades de personas y familias de la ciudad.

Entre enero y agosto de 2026, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha destinado 1.591.820 euros a prestaciones económicas a través del área de Bienestar Social.

Ayudas para situaciones de necesidad y emergencia

Entre estas prestaciones se encuentran las Prestaciones Económicas de Especial Necesidad (PEEN) y las Prestaciones Económicas de Emergencia Social (PEES).

Estas ayudas están destinadas a atender situaciones de necesidad y contribuir a cubrir gastos básicos de las personas y familias que cumplen los requisitos establecidos.

La aportación aprobada por la Junta de Gobierno corresponde al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 y se enmarca en los fondos destinados por el Gobierno de Canarias al refuerzo de las prestaciones sociales básicas de los ayuntamientos.

Las cuantías de estas ayudas se determinan en función de los criterios de baremación recogidos en la Ordenanza Específica Reguladora de Prestaciones Económicas de Especial Necesidad y/o Emergencia Social del Ayuntamiento.

Entre los criterios se encuentran los ingresos del hogar, el número de miembros de la unidad familiar y los recursos económicos, entre otros aspectos.