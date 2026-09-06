Orozco desborda La Laguna con más de 10.000 personas en las Fiestas del Cristo

Orozco consiguió convertir la Plaza del Cristo de La Laguna en el epicentro de las fiestas durante la noche del sábado. Más de 10.000 personas se dieron cita para disfrutar del concierto del artista, en uno de los primeros grandes momentos de las Fiestas del Cristo.

La afluencia de público desbordó las previsiones y dejó una plaza completamente abarrotada. A pesar de la multitud, los asistentes pudieron disfrutar de los grandes éxitos de Antonio Orozco en una noche que se desarrolló sin incidencias reseñables.

El éxito de convocatoria fue tal que algunos de los puestos de comida y bebida instalados en la zona llegaron a quedarse sin existencias ante la elevada demanda.

Una plaza abarrotada

El concierto se convirtió así en uno de los principales acontecimientos del primer fin de semana de las Fiestas del Cristo, con miles de personas coreando las canciones de Orozco y llenando la Plaza del Cristo.

La elevada asistencia confirma el tirón de la programación de las fiestas laguneras, que afrontan ahora sus próximas jornadas con la previsión de recibir a todavía más público.

Ante esta respuesta, el Ayuntamiento de La Laguna prepara ya un refuerzo de los equipos encargados de atender el dispositivo durante los próximos días, con el objetivo de afrontar la llegada de más personas y mantener el desarrollo de las celebraciones sin incidencias.