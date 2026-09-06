Puertos Canarios impulsa un plan de mejoras en los muelles de la provincia de Las Palmas

El ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha dado a conocer las inversiones previstas en su nuevo documento director para los próximos años. El objetivo pasa por mejorar la operatividad de los puertos, reforzar la conectividad marítima y adaptar las infraestructuras a las nuevas necesidades del servicio.

Gran Canaria concentra varias actuaciones

En Gran Canaria, el programa incluye actuaciones en distintos puertos. En Agaete, está prevista la integración del cuenco amortiguador del dique en las explanadas y está a punto de terminar la construcción de una nueva terminal de pasajeros.

El plan contempla además adaptar la operativa a los planes de protección, reubicar las instalaciones pesqueras y resolver la concesión del servicio de cafetería. A ello se suman la reordenación de los aparcamientos y la instalación de una cubierta para el tránsito peatonal.

En Arguineguín, por su parte, está previsto que este último cuatrimestre concluya la reordenación de la dársena interior, después de finalizar los trabajos de asfaltado y la instalación de barandillas en el conocido como Muelle de la Esperanza.

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa también afrontan mejoras

Fuerteventura ocupa un lugar destacado en este marco estratégico, con Corralejo y Morro Jable como dos nodos prioritarios para la región. En Corralejo ya han concluido las actuaciones destinadas a ampliar y mejorar su dársena comercial y deportiva.

De cara a 2027, el plan prevé en Morro Jable una reordenación integral que incluirá una nueva terminal de pasajeros, la adecuación a las normativas de seguridad y una mejora general de sus instalaciones deportivas.

En Gran Tarajal, las inversiones previstas se centran en la renovación de la red de aguas negras, la actualización del tendido eléctrico y la adaptación operativa.

En Lanzarote y La Graciosa, el documento recoge la ampliación de las explanadas y la modernización del puerto de Órzola. La localidad contará con una nueva terminal de pasajeros y un espacio reservado para la actividad pesquera.

Mientras, en Caleta del Sebo se ejecuta un embellecimiento integral dividido en varias fases. La renovación del pavimento está a punto de finalizar. En el corto plazo también están previstas obras de mejora de servicios en Playa Blanca y Puerto del Carmen.

El programa de actuaciones hasta el final de la década incluye además los dragados ya analizados en enclaves como Castillo del Romeral, San Cristóbal y La Aldea. El objetivo de estas intervenciones es garantizar la operatividad de los refugios pesqueros independientemente de las mareas. Su gestión directa ha recaído en la Dirección General de Pesca, consolidando el compromiso con el sector primario del archipiélago.