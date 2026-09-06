Sanidad recomienda precaución y evitar el calor en la peregrinación a la Virgen del Pino

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que tienen previsto participar en las próximas fiestas en el municipio de Teror, situado en la isla de Gran Canaria. El objetivo principal de este documento es garantizar que la tradicional caminata y peregrinación hacia la villa mariana se desarrolle de forma segura, minimizando los riesgos asociados al esfuerzo físico y a las altas temperaturas propias de esta época del año.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, uno de los pilares fundamentales para evitar contratiempos de salud es mantener una adecuada hidratación. Se aconseja beber abundante agua antes y durante todo el trayecto, incluso si no se tiene sensación de sed, siempre que no exista una contraindicación médica. Asimismo, los expertos sugieren llevar una botella reutilizable y prescindir del consumo de bebidas alcohólicas, limitando también aquellas que contengan altas cantidades de azúcar o cafeína. En cuanto a la alimentación, es preferible optar por comidas ligeras y portar provisiones fáciles de transportar, como fruta fresca, frutos secos sin sal o bocadillos sencillos.

Para protegerse de la exposición solar, resulta indispensable el uso de protector de amplio espectro con un factor igual o superior a 30, que deberá aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas o tras una sudoración intensa. Además, las autoridades sanitarias recomiendan vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, complementada con gorra o sombrero de ala ancha y gafas de sol homologadas. El calzado debe ser cómodo, flexible y estar previamente utilizado para prevenir la aparición de dolorosas rozaduras o ampollas durante la prolongada caminata.

Desde el Servicio Canario de la Salud se subraya la importancia de evitar las horas centrales del día. En la medida de lo posible, se debe eludir la caminata entre las 12:00 y las 17:00 horas. Durante la marcha, es aconsejable que cada peregrino adapte el paso a su propia condición física, eludiendo los sobreesfuerzos y los cambios bruscos de ritmo, y realizando paradas frecuentes en zonas de sombra. Aquellos que decidan emprender el camino durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad deberán portar elementos reflectantes para garantizar su correcta identificación por parte del tráfico rodado.

Por último, la institución sanitaria hace especial hincapié en la necesidad de saber reconocer los síntomas de un golpe de calor. Señales de alarma como mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, piel enrojecida y excesivamente caliente, náuseas o temperatura corporal elevada requieren atención inmediata. En caso de presenciar esta situación, se debe trasladar al afectado a un lugar fresco, aflojar su vestimenta y refrescarlo con paños húmedos mientras acuden los servicios de emergencia, ofreciéndole pequeños sorbos de agua únicamente si se mantiene plenamente consciente.