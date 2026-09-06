Santa Cruz mantiene el proyecto para recuperar la playa de Benijo tras el informe de Costas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene adelante el proyecto para recuperar la playa de Benijo, en Anaga, pese al informe desfavorable de Costas del Estado. Costas de Canarias mantiene su criterio favorable para considerar las actuaciones como obras de emergencia.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este avance tras reunirse con representantes de Costas de Canarias para analizar la situación del proyecto. El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, confirmó que el Ejecutivo autonómico mantiene su criterio de considerar las actuaciones como obras de emergencia.

Esta consideración permitirá continuar con la tramitación sin necesidad de formalizar inicialmente una concesión administrativa.

El Ayuntamiento busca agilizar las obras

Bermúdez aseguró que el Ayuntamiento ha trabajado desde el primer momento de forma coordinada con las distintas administraciones para buscar una solución que permita agilizar los trámites.

El alcalde destacó que este paso acerca el objetivo de ejecutar las obras cuanto antes y reafirmó el compromiso municipal con los vecinos de Anaga y con la recuperación de la playa de Benijo.

Según explicó, la seguridad de las personas es prioritaria y las actuaciones son fundamentales para asegurar el talud situado en esta zona de baño de la costa chicharrera.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que el criterio trasladado por Costas de Canarias supone un avance desde el punto de vista técnico y administrativo. A su juicio, esta decisión aporta seguridad jurídica al procedimiento y permite continuar con la planificación prevista para una actuación que el Ayuntamiento considera prioritaria.

El objetivo municipal es que, una vez completados los procedimientos pendientes, las obras puedan comenzar con la mayor rapidez posible y con todas las garantías técnicas y jurídicas.

Benijo permanece cerrada desde julio de 2024

La playa de Benijo permanece cerrada desde julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso después de detectar desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la playa.

Algunas de estas piedras llegaron incluso a impactar sobre la única vía de acceso existente.