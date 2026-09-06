Una mujer de 40 años resulta herida al ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias registró una llamada de alerta pasadas las once y media de la noche de este último sábado, en la que se informaba de un aparatoso incidente vial en la capital grancanaria. En concreto, una mujer de 40 años de edad sufrió el impacto de un vehículo mientras se encontraba en la conocida Avenida Parque Central, una de las zonas urbanas que aún mantienen cierto tránsito a esas horas. Las autoridades autonómicas y locales activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia necesarios para socorrer a la víctima en el menor tiempo posible.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente diversas unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con el objetivo de prestar la primera asistencia médica. El personal facultativo que acudió en una ambulancia medicalizada procedió a examinar a la afectada en el mismo sitio del suceso. Luego de una valoración inicial rigurosa, los equipos de emergencia determinaron que la ciudadana presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado como consecuencia del golpe. Por tal motivo, los sanitarios procedieron a estabilizarla de urgencia sobre el terreno antes de ordenar su inmediato traslado hacia un recinto hospitalario para que pudiera recibir una atención especializada mucho más exhaustiva.

Dicho traslado se efectuó bajo estricta vigilancia médica a bordo del vehículo de soporte vital avanzado hacia el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Una vez ingresada en este centro médico, los especialistas de guardia tomaron el relevo para llevar a cabo todas las pruebas diagnósticas pertinentes y descartar posibles lesiones internas de mayor gravedad, puesto que este tipo de contusiones requieren de una monitorización continua durante las primeras horas tras el impacto. Los canales oficiales de emergencia no han proporcionado hasta el momento nuevas actualizaciones sobre la evolución clínica o el pronóstico de la paciente.

De manera paralela a la vital intervención del personal sanitario, varias dotaciones de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se personaron en la mencionada vía para asegurar el perímetro de actuación. Los agentes municipales se encargaron, en primer término, de regular el tráfico rodado en la zona, garantizando así un entorno completamente seguro para que los equipos médicos pudieran trabajar sin interrupciones ni riesgo de nuevos siniestros viales. Una vez asegurada la zona, las fuerzas de seguridad iniciaron la instrucción y elaboración del atestado correspondiente, recabando testimonios y analizando las circunstancias precisas que desencadenaron este atropello en la capital de la isla.