LA VÍCTIMA INVISIBLE DEL INCENDIO FORESTAL EN CANARIAS

Los incendios forestales, (en adelante, IIFF) , que conforme a la ley de Montes

43/2003, se definen como: "el fuego que se extiende sin control sobre

combustible forestal situado en el monte", constituyen una problemática que

especialmente durante la época estival, afectan a nuestros montes y cada vez con

mayor frecuencia, a las zonas urbanas próximas a ellos. Esas zonas, que situadas

en lo que técnicamente conocemos como interfaz urbano-forestal, entendiendo

como interfaz urbano-forestal como el área donde la urbanización se encuentra

con zonas forestales o de vegetación natural.

Estos interfases urbano-forestales, han adquirió especial relevancia después de la

pandemia de la COVID-19, cuando se produjo, tanto en España como en

Canarias, un desplazamiento de población desde las grandes concentraciones

urbanas hacia entornos rurales, destacándose que una cantidad no menor de

personas residentes en las islas, cambiaron de vivienda por razones vinculadas

directamente con la pandemia hacia viviendas con amplios espacios tanto

cerrados como abiertos, motivado en parte por el incremento del teletrabajo y por

sus características de entorno rural y naturaleza, que los hacían percibir como

entornos más seguros desde un punto de vista sanitario, frente a las densidades

poblacionales de las zonas urbanas (Josefina Domínguez-Mujica et al 2024).

Esta expansión demografía o abandono de los entornos urbanos hacia las zonas

rurales, sumada al abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas, debido a la

baja rentabilidad de las explotaciones, fuerte competitividad de productos que

provienen del exterior de las islas y el cambio de la actividad económica

relacionada con el sector servicios, hacen que esos incendios que antiguamente

se propagaban fundamentalmente a través de masas forestales, encuentran a día

de hoy, una continuidad hacia áreas habitadas.

Extremo este, que se constata en el estudio de mapas de cultivo del Gobierno de

Canarias (2020-2024), donde se estima que la superficie agraria útil perdida en

Canarias, ya han superan las 76.000 hectáreas (RTVC.04/10/2025), sumado al

abandono de labores forestales tradicionales, son circunstancia más que

favorecedoras, para la acumulación de vegetación próxima a viviendas e

infraestructuras, generando corredores forestales-urbanos que favorecen la

propagación del fuego.

Cuando el fuego alcanza o está próximo a un interfaz urbano-forestal, debido a la

densidad de población, se genera una enorme alarma social, fundamentalmente

por la capacidad del fuego de afectar directamente a las personas y a sus

propiedades, aumentando este riesgo, por el progresivo expansionismo de la población urbana hacia el medio rural y con la aparición de nuevas construcciones descontroladas de zonas residenciales próximas a terrenos forestales, es un "caldo de cultivo", propicio para generar esta situaciones. Todo ello sumado al escaso interés que presentan las administraciones publicas implicadas en el control de la ordenación del territorio, de evitar y eliminar posteriormente la colonización de suelo rústico para usos urbanos y su posterior consolidación, a pesar de que este usos, por lo general, se encuentran prohibidos en ese tipo de suelo (Ley 4/2017 del Suelo de Canarias), extremo este que da para otro artículo, no obstante, como contrapartida las administraciones públicas, realizan una gran inversión económica en medios humanos y materiales, para prevenir y extinguir estos incendios, principalmente los fuegos que afectan a la interfaz urbano-forestal y en protegerlos, constituyen fenómenos de enorme complejidad, dado que muchas viviendas están al margen de la legalidad urbanística.

MÁS ALLA DE LAS LLAMAS. CONSECUENCIAS DE UN IIFF

Cuando un incendio forestal se produce y se propaga, ayudado por la fuerza del

viento, por la escasa humedad debido a las altas temperaturas que se dan en la

época estival, la disponibilidad de combustible y la difícil orografía del territorio

canario, son una combinación perfecta para que un IIFF, pueda progresar,

provocando interrupciones de servicios esenciales, pero las consecuencias del

incendio, no son debidas exclusivamente al avance de las llamas, sino también al

humo que genera, que pueden provocar evacuaciones preventivas o

confinamientos, así como el corte del tráfico en vías esenciales de evacuación.

Otra de las consecuencias claras del incendio forestal es la destrucción de flora y

fauna silvestre, que provoca la perdida de unos ecosistemas únicos como son los

canarios, ya que muchas veces la percepción del ciudadano en general es que se

han quemado muchos pinos, pero que el pino canario es como un "ave fénix",

que resurge de sus cenizas, sin ser consciente de toda la vida que existen en esa

masa forestal, ecosistemas locales que son únicos, y que el IIFF ha destruido,

provocando incluso la desaparición de biodiversidad, aves, reptiles, invertebrados

y flora que solo existen en Canarias. Que difícilmente se recupera solo con

programas de reforestación, y que pueden tardar años e incluso décadas en

recuperarse, es por ello, que debemos concienciarnos en el tesoro de

biodiversidad canaria que tenemos que proteger, pues un gran incendio forestal,

puede convertirse en un desastre ecológico.

Todo ello añadido a la afección de las zonas de interfaz urbano, donde pueden

existir explotaciones ganaderas, de tipo caprino, bovino y equino e incluso los

animales domésticos, pudiendo generarse incluso situaciones aún mas graves,

como el atrapamiento de seres humanos por un fallo en el dispositivo o por no

seguir las indicaciones de las autoridades. de seres humanos atrapados por el

fuego. (IIFF, Los Gallardos 2026).

Es por ello, que personas, animales y medio ambiente se convierten así en muchas

ocasiones como víctimas invisibles de un fenómeno cada vez más recurrente y

potencialmente devastador. Una invisibilidad que, paradójicamente, comienza

muchas veces cuando se apagan las llamas. Es por tanto, que la prevención

continúa de este tipo de catástrofes, se encuentra muchas veces con importantes

dificultades. Entre ellas destacan la falta de mantenimiento de las zonas de

seguridad y limpieza y creación de nuevos cortafuegos, limpieza y desbroce de

determinadas zonas forestales y agrícolas, el urbanismo descontrolado, el

abandono de los aprovechamientos tradicionales del territorio, hacen necesario

la creación de zonas de seguridad que eviten la progresión del fuego hacia las

zonas urbanas próximas.

Por ello, los incendios forestales no pueden considerarse exclusivamente un

problema ecológico, se han convertido también en un problema, en un desafío

de protección civil, seguridad ciudadana y orden público.

En los incendios que asolaron Tenerife en 2023, todos pudimos comprobar o

incluso ser víctimas de las evacuaciones masivas, de personas y animales, los

cortes de carreteras, las interrupciones del suministro eléctrico o de agua potable,

las afecciones a las comunicaciones, la perdida de alguna vivienda y vehículos, y

como no la pérdida de la vida de animales silvestres y asilvestrados.

Ante la reiteración y gravedad de estos episodios, los poderes públicos han

destinado importantes recursos económicos a reforzar los medios humanos y

materiales de prevención y extinción. También se han incrementado los efectivos

de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de

colaborar en las evacuaciones, mantener el orden público, garantizar la seguridad

ciudadana y auxiliar a personas y animales afectados. Quedando claro en este

punto que a día de hoy, los incendios forestales en Canarias, constituyen, una de

las principales amenazas para la seguridad humana, la biodiversidad y la

estabilidad ecológica. Esta realidad adquiere especial relevancia en nuestros

territorios insulares con ecosistemas particularmente sensibles, donde

determinadas condiciones meteorológicas, orográficas y urbanísticas pueden

incrementar considerablemente la gravedad de una emergencia.

Sin embargo, más allá de las hectáreas calcinadas y de las pérdidas materiales

existe una dimensión menos visible: las víctimas de sus consecuencias. Según el

profesor García Ibáñez (2018), ser víctima de un delito implica dolor y

sufrimiento. Sin embargo, las víctimas de los incendios forestales, que

experimentan igualmente estas consecuencias, no son percibidas socialmente de

la misma manera que otras víctimas.

Existen, por tanto, víctimas escasamente visibilizadas que, por diferentes

circunstancias, no reciben idéntico grado de reconocimiento, apoyo o solidaridad

social. Como señala el catedrático Josep M. Tamarit (2013), mientras algunas

víctimas permanecen en la invisibilidad, otras alcanzan una presencia y

reconocimiento desigual.

Esta situación resulta especialmente evidente en los incendios forestales.

Mientras permanece activa la emergencia, como en otro tipo de catástrofes, las

víctimas ocupan un espacio destacado en los medios de comunicación, pero una

vez extinguidas las llamas, disminuye progresivamente la exposición mediática

y, con ella, el interés social e institucional.

EL INCENDIO FORESTAL NO TERMIAN EN SU EXTINCIÓN.

Sus efectos sobre las victimas pueden prolongarse durante meses e incluso años,

debido a que las mismas, conviven con un entorno postincendio, devastado, un

paisaje ennegrecido, grisáceo, un espacio casi lunar, donde el olor a quemado que

entra por los pulmones, se introduce en la mente como un taladro, de tal forma

que las revictimiza diariamente, teniendo que afrontar solas esta situación, es

como si una víctima tuviera que vivir con su agresor cada día. Por ello, el

concepto de víctima invisible resulta aplicable a las personas fallecidas, heridas,

evacuadas o desplazadas como a los animales domésticos y de producción

afectados y a los ecosistemas destruidos o degradados, cuya vida ha sido

"sacudida" por una catástrofe que una vez apagada perdura en el tiempo, pero en

soledad.

También existen consecuencias indirectas, en el medio natural, como es la erosión

del terreno, la pérdida de biodiversidad y la alteración prolongada de las

condiciones sociales, económicas y emocionales de las poblaciones afectadas,

que ahondan en esa revictimización de los afectados, los cuales en muchas

circunstancias viven del entorno, ya sea por un aprovechamiento o por turismo.

Es por ello, que resulta necesario para la protección de las víctimas, abordar los

incendios forestales mediante un análisis victimológico que integre las

dimensiones jurídica, criminológica, ambiental y social.

MARCO JURÍDICO DE CANARIAS, ESPAÑA Y EUROPA

La normativa española aplicable a los incendios forestales en Canarias, ha

experimentado una importante evolución desde la aprobación de la Constitución

Española de 1978. Esta transformación responde principalmente a dos procesos:

por una parte, la descentralización territorial y el consiguiente desarrollo

legislativo de las comunidades autónomas; y, por otra, la incorporación de España

a la Unión Europea y el progresivo desarrollo de políticas supranacionales,

especialmente relevantes en materia medioambiental.

De esta evolución ha surgido un amplio marco administrativo, ambiental y penal,

los cuales no vamos a desgranar para evitar un agotamiento de nuestros lectores.

No obstante, puntualizaremos, que este cuerpo normativo configura un marco

jurídico amplio de protección ambiental y de determinación de responsabilidades

administrativas y penales, pero la protección de sus víctimas continúa

necesitando un mayor desarrollo.

CLASIFICACIÓN VICTIMOLÓGICA

Existe todavía escasa bibliografía dedicada específicamente a las víctimas de los

incendios forestales, por lo que su estudio obliga a trascender el concepto

tradicional de víctima y aproximarse a planteamientos como el desarrollado por

Nils Christie (1986) sobre la denominada "víctima ideal", entendida como

aquella persona a la que socialmente se concede de manera plena y legítima el

estatus de víctima. Las víctimas de los incendios forestales no siempre reciben

este reconocimiento, pese a sufrir consecuencias físicas, psicológicas,

económicas y sociales que pueden prolongarse durante años, como ya hemos indicado, a ello podemos añadir lesiones o muerte de animales domésticos, de producción y silvestres, así como la destrucción de los hábitats naturales.

Desde esta perspectiva, autores como Martínez-Sánchez (2021) y Olcina (2022)

permiten aproximarnos a un concepto más amplio de víctima, capaz de integrar a

las personas, los animales y el propio medio ambiente como receptores del daño.

Podemos distinguir, por tanto, diferentes categorías.

Víctimas humanas directas

Son aquellas personas que sufren daños inmediatos como consecuencia del

incendio: fallecidos, heridos graves o miembros de los servicios de extinción y

emergencias lesionados durante las operaciones. El incendio de Pedrógão

Grande, en Portugal, en 2017, constituye uno de los ejemplos más dramáticos,

con decenas de personas fallecidas mientras trataban de escapar de las llamas.

Víctimas humanas indirectas

Incluyen aquellas personas que sufren consecuencias sociales, económicas o

psicológicas derivadas del incendio. Entre ellas encontramos a los evacuados

forzosos, que deben abandonar sus hogares; los perjudicados económicos,

especialmente agricultores y ganaderos , dueños de casas rurales y demás

servicios turísticos, que pierden sus medios de subsistencia; y que además

experimentan consecuencias psicológicas posteriores a la emergencia, como pueden ser los niños, adolescentes y personas de avanzada edad, que son las más vulnerables y las más olvidadas.

En Tenerife, durante el incendio de 2023, más de 12.000 personas tuvieron que

abandonar sus viviendas. Las consecuencias emocionales, que sufrieron los

afectados, pueden prolongarse mucho tiempo después del incendio. El humo, las

cenizas, las sirenas o incluso la aparición de nuevas alertas pueden convertirse en

desencadenantes capaces de hacer revivir la experiencia traumática.

Víctimas animales

Como ya hemos indicado, los animales constituyen otra de las grandes víctimas

de las emergencias forestales. En Canarias, la experiencia adquirida durante la

erupción volcánica de La Palma iniciada el 19 de septiembre de 2021 impulsó la

incorporación al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la

Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) de un protocolo específico de

actuación con animales frente a emergencias.

Su aplicación posterior durante los incendios forestales de Tenerife en 2023

permitió comprobar la importancia de estos instrumentos, pero también puso de

manifiesto determinadas necesidades logísticas, materiales y de personal que

deberían ser reforzadas.

Víctima ambiental

Desde los planteamientos de la Criminología Verde, desarrollados por autores

como Lynch, Sollund o White, el medio ambiente puede analizarse también como

receptor directo del daño. Los incendios destruyen ecosistemas, aceleran la

erosión y degradación del suelo, afectan a los recursos hídricos, eliminan

cobertura forestal y reducen la capacidad de captura de CO₂. Desde esta

perspectiva, el medio ambiente se convierte en una de las principales víctimas

silenciosas de los incendios forestales. Esta realidad adquiere todavía mayor

importancia cuando el origen del fuego se encuentra vinculado a la actividad

humana, ya sea mediante comportamientos negligentes o intencionados, que es

la mayoría de los casos.

Por ello, los esfuerzos institucionales no deberían concentrarse única y

exclusivamente en la extinción una vez iniciado el incendio, si no en la

prevención y una vez acaecido el siniestro en la rápida actuación de las fuerzas y

cuerpos de seguridad, mediante la investigación de las causas, averiguación de

las posibles motivaciones de sus autores, que constituye igualmente una

herramienta fundamental de prevención, el esclarecimiento y detención de los

posibles responsables evita esa sensación de impunidad entre sus responsables, y

lo que es más importante, la sensación de inseguridad que se genera entre las

victimas las cuales sienten que pueden volver a vivir otro episodio, con lo que

eso conlleva en la revictimización desde un punto de vista psicológico.

Aquí la Criminología puede proporcionar un marco de análisis especialmente útil

para comprender los factores humanos asociados al inicio de los incendios y

contribuir a diseñar estrategias destinadas a reducir su incidencia y la perfilación

de los posibles responsables.

EL INCENDIO DE TENERIFE DE 2023: MODELO DE UN ESCENARIO MULTIVÍCTIMA.

El incendio forestal de Tenerife de agosto de 2023 constituye un ejemplo

especialmente significativo del carácter multivíctima que pueden alcanzar estos

fenómenos.

La combinación de condiciones meteorológicas adversas, elevada disponibilidad

de combustible vegetal, complejidad orográfica y proximidad de núcleos

habitados generó un escenario de enorme dificultad operativa.

La madrugada del 15 de agosto de 2023 marcó un antes y un después en la

memoria reciente de Tenerife. Lo que comenzó como un incendio forestal en los

montes de Arafo se propagó rápidamente por la Corona Forestal de Tenerife hasta

convertirse en uno de los incendios más graves sufridos por la isla durante las

últimas décadas. El fuego afectó a 11 municipios y obligó a evacuar a más de

12.000 personas. Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas de vidas

humanas. Finalmente, ardieron alrededor de 14.000 hectáreas, con importantes

daños sobre masas forestales, cultivos, especies de flora y fauna y espacios

naturales de enorme valor ecológico, que el gobierno de Canarias cifro en 177

millones de euros (Gobierno de Canarias. 08 de enero de 2024), destacando los

daños que el Gobierno de Canarias estimo como más significativos restauración

medioambiental (39,7 millones), infraestructuras públicas (26,5 millones),

explotaciones agrícolas (14,1 millones), sector turístico (12,3 millones),

explotaciones pecuarias y apícolas (11,8 millones), áreas recreativas (11

millones) y extinción del incendio (10,2 millones).

Se constata que la emergencia exigió un extraordinario despliegue de medios de

extinción, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Unidad Militar de

Emergencias, bomberos y brigadas forestales, donde la actuación coordinada de

estos servicios resultó fundamental para proteger a la población en los momentos

en los que las llamas se aproximaron peligrosamente a diferentes localidades y

zonas de interfaz urbano-forestal.

El incendio afectó igualmente a masas de pino canario y puso a prueba la

capacidad de los operativos de extinción en situaciones especialmente complejas,

como la protección de infraestructuras estratégicas situadas en las zonas de

montaña.

Tenerife demostró que los grandes incendios forestales deben analizarse

como emergencias complejas y multivíctima, donde la protección de las personas

debe convivir con la evacuación de animales, la defensa de infraestructuras y la

conservación de ecosistemas de extraordinario valor.

VACÍOS LEGALES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS

Pese a su creciente impacto, los incendios forestales todavía necesitan un

abordaje jurídico y operativo más integral. Aunque existen normas que regulan

estos fenómenos desde las perspectivas ambiental, administrativa, penal y de

protección civil, como ya hemos resaltado, el enfoque victimológico continúa

presentando importantes posibilidades de desarrollo. La Ley de Montes establece

obligaciones relevantes en materia de prevención y restauración, pero la creciente

complejidad de los incendios exige incorporar de forma transversal la protección

de las diferentes categorías de víctimas.

La normativa de bienestar animal, por ejemplo, debe complementarse mediante

protocolos operativos de evacuación, rescate y atención de animales durante las

emergencias, que especifiquen concretamente los recursos humanos, materiales

y de instalaciones que se dispone. En Canarias, instrumentos como el PLATECA

constituyen un avance importante en esta dirección, aunque la experiencia

práctica demuestra la conveniencia de continuar desarrollando capacidades

materiales, logísticas y humanas. A ello se añaden otros retos operativos: mejorar

las herramientas tecnológicas destinadas a predecir el comportamiento del fuego,

desarrollar sistemas de alerta temprana, actualizar los censos de población

vulnerable y potenciar el análisis criminológico de las causas de los incendios.

HACIA UN NUEVO MODELO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.

Los incendios forestales son fenómenos complejos que requieren una respuesta

igualmente compleja.

Criminología, Derecho, Protección Civil, tecnología, psicología y gestión

ambiental deben integrarse en un mismo modelo destinado no solo a combatir el

incendio, sino también a prevenirlo y proteger a sus víctimas antes, durante y

después de la emergencia.

Reconocimiento integral de las víctimas.

La invisibilización de determinadas víctimas —evacuados, comunidades

desplazadas, animales o medio ambiente— puede dificultar igualmente la

articulación de mecanismos adecuados de asistencia, recuperación y reparación.

Resulta necesario, por tanto, debe avanzar hacia un mayor reconocimiento

jurídico y social de las diferentes categorías de afectados por los incendios

forestales, especialmente de las víctimas humanas indirectas y de los daños

causados sobre animales y medio ambiente, reforzando para ello un modelo

normativo y operativo capaz de integrar la realidad multivíctima de los grandes

incendios forestales.Este reconocimiento permitiría reforzar los mecanismos de

asistencia, compensación, recuperación y protección continua postemergencia.

Protocolos de evacuación inclusivos.

Es por tanto, que los planes de emergencia deberían contemplar mecanismos

diferenciados para la evacuación de personas mayores, dependientes y otros

colectivos vulnerables. Igualmente, resulta necesario disponer de censos

actualizados estas personas y de los animales domésticos y explotaciones

ganaderas situadas en zonas de riesgo, identificar previamente instalaciones

destinadas a su acogida y disponer de medios adecuados para su transporte para

que los equipos de intervención puedan contar con esta información durante la

emergencia, disponiendo igualmente de psicólogos y veterinarios para una

actuación técnica especializada desde primera hora y como no de un inventario

de recursos humanos, materiales y de transporte movilizables durante una

emergencia.

Apoyo psicológico durante y después del incendio.

La asistencia psicológica debe formar parte de la respuesta integral a las grandes

emergencias forestales.

La creación de unidades móvilesespecializadas en intervención psicológica en

catástrofes permitiría atender a las víctimas humanas directas e indirectas durante

las diferentes fases de la emergencia y realizar posteriormente un seguimiento de

las personas afectadas.

El objetivo no debe limitarse a atender el impacto inmediato, sino también a

reforzar la capacidad de recuperación y resiliencia de las comunidades.

Restauración ecológica prioritaria.

La recuperación de los hábitats afectados constituye otro elemento esencial, la

restauración ecológica, la creación y conservación de corredores ecológicos y el

incremento de la resiliencia de los ecosistemas permiten reducir su vulnerabilidad

frente a futuros episodios. Estas actuaciones deben integrarse en las estrategias

nacionales y europeas de infraestructura verde, conectividad y restauración

ecológica.

LA FINALIDAD ES HACER VISIBLES A LAS VÍCTIMAS DEL FUEGO.

La gestión de los II.FF., debe evolucionar hacia un modelo integral de justicia

ambiental y social capaz de reconocer la pluralidad de víctimas y de incorporar

medidas preventivas basadas en el conocimiento científico, la tecnología y la

coordinación interinstitucional, concienciándonos que no afectan únicamente a

una determinada superficie de masa forestal, que afectan a personas, animales,

ecosistemas, actividades económicas, infraestructuras, en definitiva a

comunidades enteras que viven en la zona afecta.

Por tanto, se hace necesario controlar el expansionismo urbano descontrolado en

zonas rústicas no autorizables para tal actividad y ordenar las ya existentes,

revertir y potenciar nuevamente los aprovechamientos tradicionales del medio

rural y fomentar una agricultura y ganadería estratégica para abastecimiento de la

población de la isla, fomentando así, el consumo del producto local, reduciendo

con ello el riesgo de exposición de la sociedad de las islas a este tipo de

catástrofes, al reducir su capacidad de daño, con cortafuegos artificiales que

serían los campos cultivados y las zonas de expansión agrícola.

Superando de esta forma la visión de las víctimas limitada al transcurso de la

emergencia, que tenemos de las personas fallecidas o heridas, evacuadas y

confinadas, para pasar a una visión más amplia de la víctima, posterior a la

catástrofe, apoyando a las que han tenido que abandonar sus hogares, han perdido

su vivienda o sus medios de subsistencia y quienes continúan sufriendo las

consecuencias psicológicas del incendio mucho después de su extinción.

A los animales domésticos, los animales de producción y la fauna silvestre

requieren igualmente sistemas de prevención, evacuación y atención adecuados.

Y finalmente, pero no menos importante una víctima todavía más silenciosa: el

medio ambiente, los ecosistemas destruidos, la erosión de los suelos, la pérdida

de biodiversidad y la degradación del paisaje que permanecen mucho después de

que desaparezcan las llamas.

Por ello, resulta imprescindible evolucionar hacia un modelo preventivo que

combine reformas normativas, planes de autoprotección, educación ciudadana,

restauración ecológica, nuevas tecnologías y análisis criminológico, que

mediante la información obtenida puedan analizarse los patrones espaciales,

temporales y conductuales asociados a los incendios, especialmente en aquellas

zonas donde se produzcan episodios reiterados.

La Criminología Verde puede desempeñar aquí un papel especialmente

relevante, comprender las causas de los incendios, estudiar las motivaciones de

quienes los provocan, analizar territorialmente su reiteración y evaluar sus

consecuencias humanas, animales y ambientales, que puede permitirnos pasar

progresivamente de una política centrada fundamentalmente en reaccionar frente

al fuego a otra basada también en anticiparlo y prevenirlo.

Porque la verdadera dimensión de un incendio forestal no puede medirse

exclusivamente por el número de hectáreas quemadas, debe medirse por las

personas que tuvieron que abandonar sus hogares, por quienes continúan viviendo

con sus consecuencias, por los animales que no pudieron escapar y por los

ecosistemas que necesitarán décadas para recuperarse y hacer visibles a esas

víctimas constituye también una forma de prevención.