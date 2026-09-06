LA VÍCTIMA INVISIBLE DEL INCENDIO FORESTAL EN CANARIAS

Los incendios forestales, (en adelante, IIFF) , que conforme a la ley de Montes
43/2003, se definen como: "el fuego que se extiende sin control sobre
combustible forestal situado en el monte", constituyen una problemática que
especialmente durante la época estival, afectan a nuestros montes y cada vez con
mayor frecuencia, a las zonas urbanas próximas a ellos. Esas zonas, que situadas
en lo que técnicamente conocemos como interfaz urbano-forestal, entendiendo
como interfaz urbano-forestal como el área donde la urbanización se encuentra
con zonas forestales o de vegetación natural.
Estos interfases urbano-forestales, han adquirió especial relevancia después de la
pandemia de la COVID-19, cuando se produjo, tanto en España como en
Canarias, un desplazamiento de población desde las grandes concentraciones
urbanas hacia entornos rurales, destacándose que una cantidad no menor de
personas residentes en las islas, cambiaron de vivienda por razones vinculadas
directamente con la pandemia hacia viviendas con amplios espacios tanto
cerrados como abiertos, motivado en parte por el incremento del teletrabajo y por
sus características de entorno rural y naturaleza, que los hacían percibir como
entornos más seguros desde un punto de vista sanitario, frente a las densidades
poblacionales de las zonas urbanas (Josefina Domínguez-Mujica et al 2024).
Esta expansión demografía o abandono de los entornos urbanos hacia las zonas
rurales, sumada al abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas, debido a la
baja rentabilidad de las explotaciones, fuerte competitividad de productos que
provienen del exterior de las islas y el cambio de la actividad económica
relacionada con el sector servicios, hacen que esos incendios que antiguamente
se propagaban fundamentalmente a través de masas forestales, encuentran a día
de hoy, una continuidad hacia áreas habitadas.
Extremo este, que se constata en el estudio de mapas de cultivo del Gobierno de
Canarias (2020-2024), donde se estima que la superficie agraria útil perdida en
Canarias, ya han superan las 76.000 hectáreas (RTVC.04/10/2025), sumado al
abandono de labores forestales tradicionales, son circunstancia más que
favorecedoras, para la acumulación de vegetación próxima a viviendas e
infraestructuras, generando corredores forestales-urbanos que favorecen la
propagación del fuego.
Cuando el fuego alcanza o está próximo a un interfaz urbano-forestal, debido a la
densidad de población, se genera una enorme alarma social, fundamentalmente
por la capacidad del fuego de afectar directamente a las personas y a sus
propiedades, aumentando este riesgo, por el progresivo expansionismo de la población urbana hacia el medio rural y con la aparición de nuevas construcciones descontroladas de zonas residenciales próximas a terrenos forestales, es un "caldo de cultivo", propicio para generar esta situaciones. Todo ello sumado al escaso interés que presentan las administraciones publicas implicadas en el control de la ordenación del territorio, de evitar y eliminar posteriormente la colonización de suelo rústico para usos urbanos y su posterior consolidación, a pesar de que este usos, por lo general, se encuentran prohibidos en ese tipo de suelo (Ley 4/2017 del Suelo de Canarias), extremo este que da para otro artículo, no obstante, como contrapartida las administraciones públicas, realizan una gran inversión económica en medios humanos y materiales, para prevenir y extinguir estos incendios, principalmente los fuegos que afectan a la interfaz urbano-forestal y en protegerlos, constituyen fenómenos de enorme complejidad, dado que muchas viviendas están al margen de la legalidad urbanística.
MÁS ALLA DE LAS LLAMAS. CONSECUENCIAS DE UN IIFF
Cuando un incendio forestal se produce y se propaga, ayudado por la fuerza del
viento, por la escasa humedad debido a las altas temperaturas que se dan en la
época estival, la disponibilidad de combustible y la difícil orografía del territorio
canario, son una combinación perfecta para que un IIFF, pueda progresar,
provocando interrupciones de servicios esenciales, pero las consecuencias del
incendio, no son debidas exclusivamente al avance de las llamas, sino también al
humo que genera, que pueden provocar evacuaciones preventivas o
confinamientos, así como el corte del tráfico en vías esenciales de evacuación.
Otra de las consecuencias claras del incendio forestal es la destrucción de flora y
fauna silvestre, que provoca la perdida de unos ecosistemas únicos como son los
canarios, ya que muchas veces la percepción del ciudadano en general es que se
han quemado muchos pinos, pero que el pino canario es como un "ave fénix",
que resurge de sus cenizas, sin ser consciente de toda la vida que existen en esa
masa forestal, ecosistemas locales que son únicos, y que el IIFF ha destruido,
provocando incluso la desaparición de biodiversidad, aves, reptiles, invertebrados
y flora que solo existen en Canarias. Que difícilmente se recupera solo con
programas de reforestación, y que pueden tardar años e incluso décadas en
recuperarse, es por ello, que debemos concienciarnos en el tesoro de
biodiversidad canaria que tenemos que proteger, pues un gran incendio forestal,
puede convertirse en un desastre ecológico.
Todo ello añadido a la afección de las zonas de interfaz urbano, donde pueden
existir explotaciones ganaderas, de tipo caprino, bovino y equino e incluso los
animales domésticos, pudiendo generarse incluso situaciones aún mas graves,
como el atrapamiento de seres humanos por un fallo en el dispositivo o por no
seguir las indicaciones de las autoridades. de seres humanos atrapados por el
fuego. (IIFF, Los Gallardos 2026).
Es por ello, que personas, animales y medio ambiente se convierten así en muchas
ocasiones como víctimas invisibles de un fenómeno cada vez más recurrente y
potencialmente devastador. Una invisibilidad que, paradójicamente, comienza
muchas veces cuando se apagan las llamas. Es por tanto, que la prevención
continúa de este tipo de catástrofes, se encuentra muchas veces con importantes
dificultades. Entre ellas destacan la falta de mantenimiento de las zonas de
seguridad y limpieza y creación de nuevos cortafuegos, limpieza y desbroce de
determinadas zonas forestales y agrícolas, el urbanismo descontrolado, el
abandono de los aprovechamientos tradicionales del territorio, hacen necesario
la creación de zonas de seguridad que eviten la progresión del fuego hacia las
zonas urbanas próximas.
Por ello, los incendios forestales no pueden considerarse exclusivamente un
problema ecológico, se han convertido también en un problema, en un desafío
de protección civil, seguridad ciudadana y orden público.
En los incendios que asolaron Tenerife en 2023, todos pudimos comprobar o
incluso ser víctimas de las evacuaciones masivas, de personas y animales, los
cortes de carreteras, las interrupciones del suministro eléctrico o de agua potable,
las afecciones a las comunicaciones, la perdida de alguna vivienda y vehículos, y
como no la pérdida de la vida de animales silvestres y asilvestrados.
Ante la reiteración y gravedad de estos episodios, los poderes públicos han
destinado importantes recursos económicos a reforzar los medios humanos y
materiales de prevención y extinción. También se han incrementado los efectivos
de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de
colaborar en las evacuaciones, mantener el orden público, garantizar la seguridad
ciudadana y auxiliar a personas y animales afectados. Quedando claro en este
punto que a día de hoy, los incendios forestales en Canarias, constituyen, una de
las principales amenazas para la seguridad humana, la biodiversidad y la
estabilidad ecológica. Esta realidad adquiere especial relevancia en nuestros
territorios insulares con ecosistemas particularmente sensibles, donde
determinadas condiciones meteorológicas, orográficas y urbanísticas pueden
incrementar considerablemente la gravedad de una emergencia.
Sin embargo, más allá de las hectáreas calcinadas y de las pérdidas materiales
existe una dimensión menos visible: las víctimas de sus consecuencias. Según el
profesor García Ibáñez (2018), ser víctima de un delito implica dolor y
sufrimiento. Sin embargo, las víctimas de los incendios forestales, que
experimentan igualmente estas consecuencias, no son percibidas socialmente de
la misma manera que otras víctimas.
Existen, por tanto, víctimas escasamente visibilizadas que, por diferentes
circunstancias, no reciben idéntico grado de reconocimiento, apoyo o solidaridad
social. Como señala el catedrático Josep M. Tamarit (2013), mientras algunas
víctimas permanecen en la invisibilidad, otras alcanzan una presencia y
reconocimiento desigual.
Esta situación resulta especialmente evidente en los incendios forestales.
Mientras permanece activa la emergencia, como en otro tipo de catástrofes, las
víctimas ocupan un espacio destacado en los medios de comunicación, pero una
vez extinguidas las llamas, disminuye progresivamente la exposición mediática
y, con ella, el interés social e institucional.
EL INCENDIO FORESTAL NO TERMIAN EN SU EXTINCIÓN.
Sus efectos sobre las victimas pueden prolongarse durante meses e incluso años,
debido a que las mismas, conviven con un entorno postincendio, devastado, un
paisaje ennegrecido, grisáceo, un espacio casi lunar, donde el olor a quemado que
entra por los pulmones, se introduce en la mente como un taladro, de tal forma
que las revictimiza diariamente, teniendo que afrontar solas esta situación, es
como si una víctima tuviera que vivir con su agresor cada día. Por ello, el
concepto de víctima invisible resulta aplicable a las personas fallecidas, heridas,
evacuadas o desplazadas como a los animales domésticos y de producción
afectados y a los ecosistemas destruidos o degradados, cuya vida ha sido
"sacudida" por una catástrofe que una vez apagada perdura en el tiempo, pero en
soledad.
También existen consecuencias indirectas, en el medio natural, como es la erosión
del terreno, la pérdida de biodiversidad y la alteración prolongada de las
condiciones sociales, económicas y emocionales de las poblaciones afectadas,
que ahondan en esa revictimización de los afectados, los cuales en muchas
circunstancias viven del entorno, ya sea por un aprovechamiento o por turismo.
Es por ello, que resulta necesario para la protección de las víctimas, abordar los
incendios forestales mediante un análisis victimológico que integre las
dimensiones jurídica, criminológica, ambiental y social.
MARCO JURÍDICO DE CANARIAS, ESPAÑA Y EUROPA
La normativa española aplicable a los incendios forestales en Canarias, ha
experimentado una importante evolución desde la aprobación de la Constitución
Española de 1978. Esta transformación responde principalmente a dos procesos:
por una parte, la descentralización territorial y el consiguiente desarrollo
legislativo de las comunidades autónomas; y, por otra, la incorporación de España
a la Unión Europea y el progresivo desarrollo de políticas supranacionales,
especialmente relevantes en materia medioambiental.
De esta evolución ha surgido un amplio marco administrativo, ambiental y penal,
los cuales no vamos a desgranar para evitar un agotamiento de nuestros lectores.
No obstante, puntualizaremos, que este cuerpo normativo configura un marco
jurídico amplio de protección ambiental y de determinación de responsabilidades
administrativas y penales, pero la protección de sus víctimas continúa
necesitando un mayor desarrollo.
CLASIFICACIÓN VICTIMOLÓGICA
Existe todavía escasa bibliografía dedicada específicamente a las víctimas de los
incendios forestales, por lo que su estudio obliga a trascender el concepto
tradicional de víctima y aproximarse a planteamientos como el desarrollado por
Nils Christie (1986) sobre la denominada "víctima ideal", entendida como
aquella persona a la que socialmente se concede de manera plena y legítima el
estatus de víctima. Las víctimas de los incendios forestales no siempre reciben
este reconocimiento, pese a sufrir consecuencias físicas, psicológicas,
económicas y sociales que pueden prolongarse durante años, como ya hemos indicado, a ello podemos añadir lesiones o muerte de animales domésticos, de producción y silvestres, así como la destrucción de los hábitats naturales.
Desde esta perspectiva, autores como Martínez-Sánchez (2021) y Olcina (2022)
permiten aproximarnos a un concepto más amplio de víctima, capaz de integrar a
las personas, los animales y el propio medio ambiente como receptores del daño.
Podemos distinguir, por tanto, diferentes categorías.
Víctimas humanas directas
Son aquellas personas que sufren daños inmediatos como consecuencia del
incendio: fallecidos, heridos graves o miembros de los servicios de extinción y
emergencias lesionados durante las operaciones. El incendio de Pedrógão
Grande, en Portugal, en 2017, constituye uno de los ejemplos más dramáticos,
con decenas de personas fallecidas mientras trataban de escapar de las llamas.
Víctimas humanas indirectas
Incluyen aquellas personas que sufren consecuencias sociales, económicas o
psicológicas derivadas del incendio. Entre ellas encontramos a los evacuados
forzosos, que deben abandonar sus hogares; los perjudicados económicos,
especialmente agricultores y ganaderos , dueños de casas rurales y demás
servicios turísticos, que pierden sus medios de subsistencia; y que además
experimentan consecuencias psicológicas posteriores a la emergencia, como pueden ser los niños, adolescentes y personas de avanzada edad, que son las más vulnerables y las más olvidadas.
En Tenerife, durante el incendio de 2023, más de 12.000 personas tuvieron que
abandonar sus viviendas. Las consecuencias emocionales, que sufrieron los
afectados, pueden prolongarse mucho tiempo después del incendio. El humo, las
cenizas, las sirenas o incluso la aparición de nuevas alertas pueden convertirse en
desencadenantes capaces de hacer revivir la experiencia traumática.
Víctimas animales
Como ya hemos indicado, los animales constituyen otra de las grandes víctimas
de las emergencias forestales. En Canarias, la experiencia adquirida durante la
erupción volcánica de La Palma iniciada el 19 de septiembre de 2021 impulsó la
incorporación al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) de un protocolo específico de
actuación con animales frente a emergencias.
Su aplicación posterior durante los incendios forestales de Tenerife en 2023
permitió comprobar la importancia de estos instrumentos, pero también puso de
manifiesto determinadas necesidades logísticas, materiales y de personal que
deberían ser reforzadas.
Víctima ambiental
Desde los planteamientos de la Criminología Verde, desarrollados por autores
como Lynch, Sollund o White, el medio ambiente puede analizarse también como
receptor directo del daño. Los incendios destruyen ecosistemas, aceleran la
erosión y degradación del suelo, afectan a los recursos hídricos, eliminan
cobertura forestal y reducen la capacidad de captura de CO₂. Desde esta
perspectiva, el medio ambiente se convierte en una de las principales víctimas
silenciosas de los incendios forestales. Esta realidad adquiere todavía mayor
importancia cuando el origen del fuego se encuentra vinculado a la actividad
humana, ya sea mediante comportamientos negligentes o intencionados, que es
la mayoría de los casos.
Por ello, los esfuerzos institucionales no deberían concentrarse única y
exclusivamente en la extinción una vez iniciado el incendio, si no en la
prevención y una vez acaecido el siniestro en la rápida actuación de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, mediante la investigación de las causas, averiguación de
las posibles motivaciones de sus autores, que constituye igualmente una
herramienta fundamental de prevención, el esclarecimiento y detención de los
posibles responsables evita esa sensación de impunidad entre sus responsables, y
lo que es más importante, la sensación de inseguridad que se genera entre las
victimas las cuales sienten que pueden volver a vivir otro episodio, con lo que
eso conlleva en la revictimización desde un punto de vista psicológico.
Aquí la Criminología puede proporcionar un marco de análisis especialmente útil
para comprender los factores humanos asociados al inicio de los incendios y
contribuir a diseñar estrategias destinadas a reducir su incidencia y la perfilación
de los posibles responsables.
EL INCENDIO DE TENERIFE DE 2023: MODELO DE UN ESCENARIO MULTIVÍCTIMA.
El incendio forestal de Tenerife de agosto de 2023 constituye un ejemplo
especialmente significativo del carácter multivíctima que pueden alcanzar estos
fenómenos.
La combinación de condiciones meteorológicas adversas, elevada disponibilidad
de combustible vegetal, complejidad orográfica y proximidad de núcleos
habitados generó un escenario de enorme dificultad operativa.
La madrugada del 15 de agosto de 2023 marcó un antes y un después en la
memoria reciente de Tenerife. Lo que comenzó como un incendio forestal en los
montes de Arafo se propagó rápidamente por la Corona Forestal de Tenerife hasta
convertirse en uno de los incendios más graves sufridos por la isla durante las
últimas décadas. El fuego afectó a 11 municipios y obligó a evacuar a más de
12.000 personas. Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas de vidas
humanas. Finalmente, ardieron alrededor de 14.000 hectáreas, con importantes
daños sobre masas forestales, cultivos, especies de flora y fauna y espacios
naturales de enorme valor ecológico, que el gobierno de Canarias cifro en 177
millones de euros (Gobierno de Canarias. 08 de enero de 2024), destacando los
daños que el Gobierno de Canarias estimo como más significativos restauración
medioambiental (39,7 millones), infraestructuras públicas (26,5 millones),
explotaciones agrícolas (14,1 millones), sector turístico (12,3 millones),
explotaciones pecuarias y apícolas (11,8 millones), áreas recreativas (11
millones) y extinción del incendio (10,2 millones).
Se constata que la emergencia exigió un extraordinario despliegue de medios de
extinción, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Unidad Militar de
Emergencias, bomberos y brigadas forestales, donde la actuación coordinada de
estos servicios resultó fundamental para proteger a la población en los momentos
en los que las llamas se aproximaron peligrosamente a diferentes localidades y
zonas de interfaz urbano-forestal.
El incendio afectó igualmente a masas de pino canario y puso a prueba la
capacidad de los operativos de extinción en situaciones especialmente complejas,
como la protección de infraestructuras estratégicas situadas en las zonas de
montaña.
Tenerife demostró que los grandes incendios forestales deben analizarse
como emergencias complejas y multivíctima, donde la protección de las personas
debe convivir con la evacuación de animales, la defensa de infraestructuras y la
conservación de ecosistemas de extraordinario valor.
VACÍOS LEGALES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS
Pese a su creciente impacto, los incendios forestales todavía necesitan un
abordaje jurídico y operativo más integral. Aunque existen normas que regulan
estos fenómenos desde las perspectivas ambiental, administrativa, penal y de
protección civil, como ya hemos resaltado, el enfoque victimológico continúa
presentando importantes posibilidades de desarrollo. La Ley de Montes establece
obligaciones relevantes en materia de prevención y restauración, pero la creciente
complejidad de los incendios exige incorporar de forma transversal la protección
de las diferentes categorías de víctimas.
La normativa de bienestar animal, por ejemplo, debe complementarse mediante
protocolos operativos de evacuación, rescate y atención de animales durante las
emergencias, que especifiquen concretamente los recursos humanos, materiales
y de instalaciones que se dispone. En Canarias, instrumentos como el PLATECA
constituyen un avance importante en esta dirección, aunque la experiencia
práctica demuestra la conveniencia de continuar desarrollando capacidades
materiales, logísticas y humanas. A ello se añaden otros retos operativos: mejorar
las herramientas tecnológicas destinadas a predecir el comportamiento del fuego,
desarrollar sistemas de alerta temprana, actualizar los censos de población
vulnerable y potenciar el análisis criminológico de las causas de los incendios.
HACIA UN NUEVO MODELO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
Los incendios forestales son fenómenos complejos que requieren una respuesta
igualmente compleja.
Criminología, Derecho, Protección Civil, tecnología, psicología y gestión
ambiental deben integrarse en un mismo modelo destinado no solo a combatir el
incendio, sino también a prevenirlo y proteger a sus víctimas antes, durante y
después de la emergencia.
Reconocimiento integral de las víctimas.
La invisibilización de determinadas víctimas —evacuados, comunidades
desplazadas, animales o medio ambiente— puede dificultar igualmente la
articulación de mecanismos adecuados de asistencia, recuperación y reparación.
Resulta necesario, por tanto, debe avanzar hacia un mayor reconocimiento
jurídico y social de las diferentes categorías de afectados por los incendios
forestales, especialmente de las víctimas humanas indirectas y de los daños
causados sobre animales y medio ambiente, reforzando para ello un modelo
normativo y operativo capaz de integrar la realidad multivíctima de los grandes
incendios forestales.Este reconocimiento permitiría reforzar los mecanismos de
asistencia, compensación, recuperación y protección continua postemergencia.
Protocolos de evacuación inclusivos.
Es por tanto, que los planes de emergencia deberían contemplar mecanismos
diferenciados para la evacuación de personas mayores, dependientes y otros
colectivos vulnerables. Igualmente, resulta necesario disponer de censos
actualizados estas personas y de los animales domésticos y explotaciones
ganaderas situadas en zonas de riesgo, identificar previamente instalaciones
destinadas a su acogida y disponer de medios adecuados para su transporte para
que los equipos de intervención puedan contar con esta información durante la
emergencia, disponiendo igualmente de psicólogos y veterinarios para una
actuación técnica especializada desde primera hora y como no de un inventario
de recursos humanos, materiales y de transporte movilizables durante una
emergencia.
Apoyo psicológico durante y después del incendio.
La asistencia psicológica debe formar parte de la respuesta integral a las grandes
emergencias forestales.
La creación de unidades móvilesespecializadas en intervención psicológica en
catástrofes permitiría atender a las víctimas humanas directas e indirectas durante
las diferentes fases de la emergencia y realizar posteriormente un seguimiento de
las personas afectadas.
El objetivo no debe limitarse a atender el impacto inmediato, sino también a
reforzar la capacidad de recuperación y resiliencia de las comunidades.
Restauración ecológica prioritaria.
La recuperación de los hábitats afectados constituye otro elemento esencial, la
restauración ecológica, la creación y conservación de corredores ecológicos y el
incremento de la resiliencia de los ecosistemas permiten reducir su vulnerabilidad
frente a futuros episodios. Estas actuaciones deben integrarse en las estrategias
nacionales y europeas de infraestructura verde, conectividad y restauración
ecológica.
LA FINALIDAD ES HACER VISIBLES A LAS VÍCTIMAS DEL FUEGO.
La gestión de los II.FF., debe evolucionar hacia un modelo integral de justicia
ambiental y social capaz de reconocer la pluralidad de víctimas y de incorporar
medidas preventivas basadas en el conocimiento científico, la tecnología y la
coordinación interinstitucional, concienciándonos que no afectan únicamente a
una determinada superficie de masa forestal, que afectan a personas, animales,
ecosistemas, actividades económicas, infraestructuras, en definitiva a
comunidades enteras que viven en la zona afecta.
Por tanto, se hace necesario controlar el expansionismo urbano descontrolado en
zonas rústicas no autorizables para tal actividad y ordenar las ya existentes,
revertir y potenciar nuevamente los aprovechamientos tradicionales del medio
rural y fomentar una agricultura y ganadería estratégica para abastecimiento de la
población de la isla, fomentando así, el consumo del producto local, reduciendo
con ello el riesgo de exposición de la sociedad de las islas a este tipo de
catástrofes, al reducir su capacidad de daño, con cortafuegos artificiales que
serían los campos cultivados y las zonas de expansión agrícola.
Superando de esta forma la visión de las víctimas limitada al transcurso de la
emergencia, que tenemos de las personas fallecidas o heridas, evacuadas y
confinadas, para pasar a una visión más amplia de la víctima, posterior a la
catástrofe, apoyando a las que han tenido que abandonar sus hogares, han perdido
su vivienda o sus medios de subsistencia y quienes continúan sufriendo las
consecuencias psicológicas del incendio mucho después de su extinción.
A los animales domésticos, los animales de producción y la fauna silvestre
requieren igualmente sistemas de prevención, evacuación y atención adecuados.
Y finalmente, pero no menos importante una víctima todavía más silenciosa: el
medio ambiente, los ecosistemas destruidos, la erosión de los suelos, la pérdida
de biodiversidad y la degradación del paisaje que permanecen mucho después de
que desaparezcan las llamas.
Por ello, resulta imprescindible evolucionar hacia un modelo preventivo que
combine reformas normativas, planes de autoprotección, educación ciudadana,
restauración ecológica, nuevas tecnologías y análisis criminológico, que
mediante la información obtenida puedan analizarse los patrones espaciales,
temporales y conductuales asociados a los incendios, especialmente en aquellas
zonas donde se produzcan episodios reiterados.
La Criminología Verde puede desempeñar aquí un papel especialmente
relevante, comprender las causas de los incendios, estudiar las motivaciones de
quienes los provocan, analizar territorialmente su reiteración y evaluar sus
consecuencias humanas, animales y ambientales, que puede permitirnos pasar
progresivamente de una política centrada fundamentalmente en reaccionar frente
al fuego a otra basada también en anticiparlo y prevenirlo.
Porque la verdadera dimensión de un incendio forestal no puede medirse
exclusivamente por el número de hectáreas quemadas, debe medirse por las
personas que tuvieron que abandonar sus hogares, por quienes continúan viviendo
con sus consecuencias, por los animales que no pudieron escapar y por los
ecosistemas que necesitarán décadas para recuperarse y hacer visibles a esas
víctimas constituye también una forma de prevención.