A petición de los hosteleros de la capital lanzaroteña, el Ayuntamiento de Arrecife ha adjudicado el servicio de hamacas y sombrillas en la playa de El Reducto, ha informado este lunes el consistorio en nota de prensa.

Un servicio que se va a garantizar hasta el 31 de diciembre de 2029, debido a la "alta demanda" de los usuarios de la principal playa de la capital de Lanzarote, han destacado desde la Concejalía de Playas.

La concejala de Playas, Davinia Deniz, ha recordado que estos servicios "son muy demandados" por los hoteleros de la zona, como una ventaja añadida para "aumentar" los niveles de ocupación de estos establecimientos alojativos, principalmente en la temporada que ahora arranca, la de otoño e invierno.

La empresa adjudicataria gestionará estos servicios hasta el 31 de diciembre de 2029, según reseña en la adjudicación publicada este lunes por en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Desde el Ayuntamiento de Arrecife se subraya que la Concejalía de Playa licitó estos servicios tras recibirse la preceptiva autorización de Costas.

La playa de El Reducto ofrece en su entorno una de las "mayores ofertas alojativas" de la capital lanzaroteña, y tanto los tours operadores como las direcciones de los hoteles, han mostrado su "aprobación" para que esta principal playa de la capital de Lanzarote, con Bandera Azul, ofrezca a los usuarios servicios de hamacas y sombrillas, han destacado.

Los viajeros que lleguen en crucero a Arrecife también se beneficiarán de ello. Los turistas que optan tomar el sol y bañarse en El Reducto, durante su estancia en la isla, generarán "más ingresos" al sector de la hostelería, que se encuentran en el renovado paseo peatonal junto a la avenida Fred Olsen, han añadido desde el ayuntamiento capitalino.

El nuevo servicio de hamacas y sombrillas se despliega coincidiendo con el inicio de la temporada de cruceros donde Arrecife recibirá antes de finalizar el año 100 escalas, según los datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.