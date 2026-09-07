ASHES confirma el impacto respiratorio de la erupción de La Palma cinco años después

El Hospital de La Palma acogerá el próximo 22 de septiembre la presentación oficial de los resultados del Proyecto Ashes, una de las investigaciones médicas realizadas en España sobre las consecuencias de los fenómenos geológicos en la salud. El estudio confirma un deterioro generalizado de las vías respiratorias entre los habitantes de la isla tras la erupción volcánica.

La presentación de las conclusiones coincidirá con el quinto aniversario de la erupción, que alteró la vida y la economía de miles de familias palmeras. Durante estos cinco años, un equipo multidisciplinar ha realizado un seguimiento médico a una muestra clínica de más de 2.000 personas, cuyos resultados aportan datos de relevancia científica.

Según los datos adelantados por el equipo investigador, los 85 días de exposición a las cenizas y a los distintos gases tóxicos han dejado secuelas que pueden cuantificarse. Entre los principales resultados, el estudio señala que las personas que residían más cerca de la zona cero tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir episodios de tos crónica que antes del desastre.

El análisis también apunta a un aumento del riesgo de sufrir alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar. En concreto, estas personas presentan el doble de riesgo de desarrollar este tipo de alteraciones.

Cinco años de seguimiento médico

El acto de presentación en el Hospital de La Palma contará con la presencia de representantes institucionales y de los principales autores del Proyecto Ashes. También participarán varios miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), entidad que ha apoyado y avalado el estudio.

Durante el encuentro, los expertos explicarán las implicaciones clínicas de los resultados obtenidos tras estos cinco años de seguimiento. El objetivo de la investigación es también establecer recomendaciones sanitarias que permitan mejorar la respuesta y la prevención ante futuras erupciones volcánicas.