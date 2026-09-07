Canarias afronta su semana más crítica contra la inacción del Gobierno central

El archipiélago se prepara hoy para el cara a cara entre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, sitúa en el centro del debate el intento del Gobierno central de eludir sus obligaciones internacionales. Amparándose en el recién estrenado Pacto Europeo de Migración y Asilo y en concreto en el artículo 8 del Reglamento UE 2024/1356, el Gabinete autonómico exige formalmente que el Estado asuma en exclusiva la filiación, la evaluación sanitaria y la designación del defensor del menor en la frontera durante las primeras 72 horas de triaje. La estrategia de Moncloa pasa por endosar esta carga procedimental al Archipiélago, utilizando un vacío formal para que la administración autonómica asuma costes y responsabilidades que corresponden estrictamente al control fronterizo del Estado.

Esta maniobra no es fruto de la improvisación, sino un diseño para trasladar la presión asistencial de la frontera sur directamente a la red de acogida canaria. Al suspender mesas sectoriales y forzar emplazamientos bilaterales fallidos con el pretexto de coyunturas externas, el Ministerio busca dilatar una respuesta estructural. Ante este escenario de asfixia deliberada, Canarias ultima la vía contencioso-administrativa, dispuesta a convertir la dejación de funciones estatal en un conflicto competencial de alcance judicial que retrate la falta de compromiso del Ejecutivo central con las regiones de frontera.

El aplazamiento aeroportuario: sabotaje al Estatuto y anestesia financiera

En paralelo al frente migratorio, la suspensión de la mesa de negociación sobre la cogestión aeroportuaria justificada hábilmente por el Ministerio tras la crisis de Ceuta, confirma un patrón sistemático de freno al autogobierno insular. Mientras que el Gobierno del Estado no dudó en pactar un modelo bilateral con el País Vasco, mantiene congelado el despliegue del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, obstaculizando la participación autonómica en la fijación de tasas, las decisiones de inversión y la designación de las direcciones aeroportuarias en las islas.

Para amortiguar el desgaste político que genera este inmovilismo, el Consejo de Ministros aprobará mañana martes el Decreto Canarias, autorizando el uso de los 600 millones del superávit regional y los fondos de reconstrucción de La Palma. Esta luz verde económica no representa ninguna concesión estatal, sino la simple liberación del crédito que pertenece al propio Archipiélago. La jugada actúa como una maniobra de anestesia financiera: Moncloa concede a Canarias el uso de sus propios recursos con la intención de tapar el bloqueo estructural a sus competencias estratégicas y silenciar el reclamo de un modelo de conectividad a la altura de su fuero autonómico.