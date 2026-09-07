Canarias lleva a Elma Saiz y al Gobierno a los tribunales por el triaje de menores migrantes

La reunión celebrada este lunes en Madrid entre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (PSOE), concluyó sin un solo avance en el punto más crítico de la gestión migratoria. Pese a que la delegación canaria acudió al encuentro acompañada por el viceconsejero Francis Candil y la secretaria técnica general Ángeles Bogas para exigir soluciones concretas, la ministra Saiz rehusó rotundamente que el Gobierno de España asuma el proceso de triaje, la identificación y valoración inicial médica y de datos de los menores que desembarcan en las costas canarias. La postura del Ministerio confirma una estrategia de inhibición calculada: desplazar hacia la red asistencial del Archipiélago una responsabilidad que recae en el Ejecutivo nacional.

El limbo del 'defensor del menor': dos años de inacción gubernamental

La posición del Ejecutivo autonómico no es una reclamación política fortuita, sino una exigencia sustentada en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. La norma comunitaria establece de forma taxativa que el triaje en las fronteras exteriores debe ser realizado por la administración competente del Estado miembro. Al no haberse delegado las competencias fronterizas a las comunidades autónomas y en aplicación directa del artículo 172.1 del Código Civil, la gestión del espacio limítrofe es atribución exclusiva del Estado.

A esta omisión se suma la inactividad del departamento de Saiz sobre la figura del defensor del menor, un representante independiente exigido por Europa para velar por los derechos del niño durante la evaluación en frontera, desligado de la tutela posterior. Pese a que el Pacto se aprobó en 2024 y otorgó un plazo de dos años para adaptar la legislación nacional, entrando en vigor con carácter obligatorio el pasado 12 de junio, el Gobierno central no ha definido aún ni el perfil, ni las funciones ni el mecanismo de designación de esta figura legal, abocando a los menores a un limbo jurídico nada más pisar tierra.

"No es una cuestión de dinero, sino de competencias": la trampa del parche financiero

Desde el Gobierno de Canarias se ha rechazado categóricamente la pretensión de Inclusión de liquidar el conflicto mediante transferencias económicas. Delgado fue tajante al señalar que no se trata de un regateo financiero, sino de un choque de competencias. Si bien el Decreto-ley autonómico fija que el Estado debe financiar los costes derivados de la situación de contingencia, esa cobertura económica no otorga carta blanca a Moncloa para delegar unilateralmente la custodia y el control inicial de las fronteras sin negociación previa ni marco acordado.

La vía judicial en marcha: requerimiento al Consejo de Ministros y recurso al Supremo

Ante la falta de voluntad del Ministerio para establecer una colaboración reglada y dotada de medios propios, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha la maquinaria jurídica. Tras haber presentado un primer escrito ante la Delegación del Gobierno en Canarias, la Consejería formulará un requerimiento formal al Consejo de Ministros como paso previo e ineludible antes de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Con este frente judicial, las islas buscan poner fin al hacinamiento estructural que sufren sus centros de acogida y forzar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a asumir el control directo de la frontera sur de Europa.