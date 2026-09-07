CCOO pide actuaciones "inmediatas" tras los intentos de agresión a guagueros en Lanzarote

El intento de agresión con arma blanca que sufrió el pasado fin de semana un guaguero durante su jornada laboral, junto con otro suceso similar en días anteriores en Lanzarote, ha desatado la indignación en la isla.

Los hechos se produjeron sobre las tres de la madrugada, cuando tras un comportamiento inadecuado por parte de unos pasajeros, el conductor se acercó a llamarles la atención y uno de ellos reaccionó intentando agredirle con un arma blanca, ha contado el presidente del Comité de Arrecife Bus, Ricardo Hernández, en una entrevista en La Ser Lanzarote.

Una situación que se denuncia en diferentes ocasiones en la isla, teniendo en cuenta otro de sus sucesos ocurridos días antes, cuando un pasajero que se encontraba en estado de embriaguez intentó agredir a puñetazos a un conductor. Momento en el que tuvieron que intervenir los demás viajeros para que la situación se calmara, ha informado el medio radiofónico.

"Intolerable e inadmisible", denuncia Comisiones Obreras

Desde los sindicatos como Comisiones Obreras también han querido denunciar lo ocurrido a través de sus redes sociales. Consideran "intolerable e inadmisible" que un trabajador acuda a su puesto de trabajo y tenga que enfrentarse a situaciones que "ponen en riesgo su integridad y su propia vida", han resaltado.

Los dos intentos de agresión ocurridos con poco margen de tiempo en la isla demuestran que "no estamos ante un hecho aislado y que es necesario actuar de manera inmediata", han comentado.

CCOO ha añadido que los trabajadores del transporte público deben realizar su trabajo sin "miedo ni exposición a agresiones". "Los y las conductores y conductoras salen cada día a trabajar para prestar un servicio esencial a la ciudadanía. No pueden hacerlo con miedo ni expuestos a agresiones", han destacado. Por ello, exigen a los responsables del servicio que adopten de "forma inmediata" todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plantilla. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar", así se han mostrado contundentes.

Desde El Comité de Empresa de Arrecife Bus han asegurado que lo principal es velar por la seguridad de los trabajadores. "La integridad de quienes trabajan no se negocian, no se improvisan y no pueden quedar en segundo plano", han recalcado.