El falso ecologismo de Sumar prefiere a los canarios viviendo en chabolas antes que liberar suelo

Hace pocos días, decidimos coger una cámara para documentar una realidad que llevaba demasiado tiempo silenciada. Un vídeo en exclusiva puso rostro y cifras a un asentamiento irregular enquistado a pocos metros de los hoteles de lujo en Adeje. El objetivo era exponer el colapso del mercado inmobiliario tinerfeño y cómo la falta de opciones ha generado grandes bolsas de infravivienda. Ahora, la maquinaria institucional despierta. El Ayuntamiento ha emitido una orden de desalojo. Hay un plazo de quince días para que 300 personas abandonen los terrenos.

La resolución exige vaciar un espacio que se llenó de caravanas, furgonetas y contenedores ante la inacción de las autoridades y la parálisis del planeamiento urbanístico. Tras nuestra denuncia, el Consistorio acelera su hoja de ruta en El Puertito, El Valito y La Caleta para limpiar su imagen.

El show político frente al drama

La respuesta en la calle no se ha hecho esperar. La formación Sumar ha orquestado una manifestación utilizando este drama humano como combustible electoral. Armados con megáfonos y flanqueados por ataúdes de cartón con rostros de políticos locales, han convertido la miseria ajena en espectáculo. Bajo consignas como "menos cemento y más fundamento" o "la tierra no se vende", desfilaron por las calles del municipio.

Durante la protesta, los líderes políticos alzaron la voz contra la policía y denunciaron supuestas agresiones de la seguridad privada a sus activistas. La escena resulta contradictoria. Quienes hoy gritan tras las pancartas son los mismos que defienden la maraña burocrática y el estrangulamiento urbanístico que bloquea la construcción en las Islas.

Las personas que habitan estos terrenos privados no son activistas. Muchos son familias y trabajadores de la hostelería, los servicios y el comercio que sostienen la actividad del sur de Tenerife. Empleados que se levantan en una chabola de chapa para ir a servir desayunos. Ciudadanos con salarios de 1.300 euros frente a un mercado que exige 1.000 euros por un alquiler básico. Ese cálculo matemático, y no la ideología, los empujó hasta allí.

La trampa del intervencionismo

La izquierda prefiere el activismo a las soluciones materiales. Su rechazo a construir condena a los trabajadores a subsistir en la precariedad. Bloquear el urbanismo no protege el entorno natural, simplemente encarece el suelo hasta hacer materialmente imposible tener un techo bajo el que vivir.

Por comprensible que resulte la desesperación de estas familias, la precariedad no convalida la ilegalidad. Convertir la necesidad en excusa para vulnerar la propiedad privada destruye la seguridad jurídica. Una sociedad que renuncia a aplicar la ley termina normalizando la degradación de su entorno. La recuperación de estos terrenos es una noticia positiva para el Estado de Derecho.

Soluciones reales frente a la pancarta

Sin embargo, la herida sigue abierta. El problema de fondo es la barrera artificial impuesta sobre la vivienda. Años de rigidez, planes paralizados y trabas han secuestrado la oferta residencial.

Expulsar a 300 personas por la vía de urgencia no cura el mercado. La solución a este drama no pasa por prometer bloques de gestión estatal ni por perpetuar el intervencionismo que originó el colapso. La única salida estructural requiere liberalizar el suelo y reducir los impuestos a la construcción. Permitir que la oferta fluya de forma natural para que cualquier trabajador en Canarias pueda, sencillamente, pagarse un hogar con el fruto de su esfuerzo. Todo lo demás es ruido y demagogia.