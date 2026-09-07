El Gobierno canario activa 30 millones europeos para frenar la emergencia habitacional en Tenerife Sur

Arona lidera un paquete de 30 millones para el mercado residencial del sur. Y es que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y bajo la dirección de Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación para construir 59 viviendas de promoción pública y sus correspondientes plazas de garaje en la parcela Marazul de la calle Astrón, en el municipio de Arona, con un presupuesto de 16.002.609,63 euros. Esta licitación no opera de forma aislada, sino que conforma el lote principal de una intervención de mayor calado que suma tres promociones en los municipios con mayor tensión del mercado inmobiliario del sur de Tenerife como en Arona, Guía de Isora y Adeje, alcanzando una inversión global de 29,8 millones de euros (sin IGIC) para la creación de 134 inmuebles protegidos.

Exigencia europea de eficiencia energética y alquiler social

La financiación de este paquete promocional descansa en el Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU. El modelo persigue un doble objetivo: atajar la exclusión residencial en una comarca donde la presión turística y el incremento poblacional han tensionado los precios del mercado libre, e imponer altos estándares de sostenibilidad arquitectónica que reduzcan la huella de carbono y los costes energéticos a los futuros adjudicatarios.

El reto de la ejecución frente a la saturación de la demanda insular

Con el impulso a estas promociones, Tenerife contabiliza 1.137 viviendas públicas en distintas fases de desarrollo dentro de la estrategia autonómica para ampliar el parque protegido. No obstante, el desglose de estas cifras refleja la urgencia del cuello de botella operativo: con 496 unidades aún en fase de planificación y apenas 21 finalizadas, el peso real de la oferta a corto plazo descansa en las 620 viviendas actualmente en construcción. La efectividad de la medida dependerá de la velocidad de licitación y ejecución de las obras para evitar que los plazos burocráticos comprometan los compromisos de entrega fijados por los marcos de financiación comunitarios.

Un examen político a contrarreloj ante la presión del Sur turístico

Más allá de la cifra presupuestaria, la operación actúa como una prueba de fuego para la gestión del consejero Pablo Rodríguez al frente del departamento autonómico. El corredor Arona-Adeje representa el epicentro insular del conflicto entre el auge del alquiler vacacional y la expulsión de la población local dedicada al sector servicios. En este escenario, la liquidez aportada por Bruselas no solo exige agilidad para no rebasar los estrictos horizontes temporales de ejecución exigidos por la Unión Europea, sino que mide la determinación del Gobierno canario para intervenir el mercado mediante suelo público y ofrecer alternativas reales a la masa salarial que sostiene la economía de la isla.