El quiosco Churruca de Las Canteras reabrirá con un canon anual de 30.089 euros

El quiosco Churruca, situado junto a la playa de Las Canteras, volverá a abrir tras la adjudicación de su explotación a la empresa Santandelepro S.L. durante los próximos cinco años.

La empresa abonará un canon anual de 30.089 euros por la gestión de esta instalación municipal, ubicada en la plaza alcalde Fernando Ortiz Wiot.

Una terraza para hasta 24 mesas

El quiosco cuenta con una superficie interior de 24,61 metros cuadrados y dispone de una zona exterior contigua destinada a terraza de alrededor de 120 metros cuadrados.

Ese espacio permitirá instalar hasta 24 mesas, según las condiciones recogidas en la adjudicación.

La reapertura de Churruca se suma a otras instalaciones municipales recuperadas durante este mandato en distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, entre ellas los quioscos del parque de La Mayordomía, Santa Catalina, parque Doramas, Mirador del Atlante, Castillo de La Luz y Juan Alemán.

También se han puesto en funcionamiento espacios en la Plaza del Pueblo, la Plaza de las Ranas y, recientemente, el quiosco situado junto al parque infantil Alonso Quesada, en el parque Romano.

La adjudicación permitirá así recuperar la actividad del quiosco Churruca durante los próximos cinco años en uno de los principales espacios del paseo de Las Canteras.