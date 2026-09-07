EXCLUSIVA: El Ministerio de Ángel Víctor desestima el recurso de Santa Cruz y Bermúdez responde en el juzgado

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no cede ante el empuje del gobierno central. El alcalde José Manuel Bermúdez ha firmado una instrucción directa para llevar al Ejecutivo central a los tribunales y la retirada del Monumento a la Paz, según la información a la que ha podido acceder Libertad Digital Canarias en exclusiva. La decisión marca un punto de inflexión en las relaciones entre la administración local y el Estado, marcando un límite claro a las imposiciones ideológicas.

El pulso institucional

Bermúdez ordena interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada el 28 de agosto por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este organismo desestimó entonces el recurso de alzada que había presentado previamente el propio consistorio chicharrero.

El conflicto nace del empeño del Gobierno central por incluir la obra escultórica en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, un paso que fue acordado el 29 de junio de 2026 por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, del que Ángel Victor Torres, es el máximo responsable. Frente a esta orden trazada desde los despachos ministeriales peninsulares, Santa Cruz reivindica su capacidad de decisión.

Defensa del autogobierno

Para frenar esta injerencia, el alcalde ampara su paso al frente en el entramado legal que protege a las corporaciones locales. El texto cita expresamente el artículo 124.4.l) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. También se apoya en el artículo 31.1.s) de la Ley de los municipios de Canarias, así como en el Reglamento Orgánico del propio ayuntamiento. Estas normativas garantizan la competencia de la alcaldía para ejercer acciones judiciales en defensa de los intereses de sus vecinos.

La maquinaria municipal ya está en marcha. La instrucción manda a las áreas de Cultura y Patrimonio coordinarse de forma inmediata con la Asesoría Jurídica Municipal. El objetivo es armar una demanda sólida que paralice las intenciones de derribo ordenadas desde la capital de España. Esta directriz ya ha sido notificada al Organismo Autónomo de Cultura, a la Dirección de la Asesoría Jurídica y a la Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.

El movimiento legal del consistorio supone un freno a la vía rápida que pretendía imponer el Estado. Eliminar una obra de esta envergadura exige un debate ciudadano serio y un desembolso importante de recursos públicos. Son factores que la administración central esquiva al aplicar la norma mediante resoluciones tajantes. El contribuyente canario se enfrenta al escenario de financiar alteraciones en su paisaje urbano dictadas a miles de kilómetros.

Cuando el Estado intenta moldear el espacio público a golpe de boletín oficial, son los ayuntamientos quienes asumen el desgaste. La defensa legal iniciada por Bermúdez no solo resguarda un elemento de sus calles, sino que establece un dique de contención frente a la expansión de los ministerios sobre las competencias locales.

Al acudir a la justicia, Bermúdez protege el bolsillo de los ciudadanos y la autonomía de las instituciones. El litigio obligará a los tribunales a pronunciarse sobre los límites del intervencionismo estatal en las Islas. Las decisiones sobre el patrimonio insular deben tomarse desde las corporaciones locales y no mediante decretos unilaterales.