Gran Canaria activa la alerta por un episodio de calor que dejará máximas de 40 grados

La Dirección General de Emergencias del Gobierno regional ha decidido elevar la situación de prealerta a alerta por las altas temperaturas registradas en la isla de Gran Canaria. Esta medida, que entra en vigor desde las 10:00 horas de este lunes 7 de septiembre, busca prevenir los riesgos derivados del episodio cálido de características tropicales que afecta al archipiélago.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico mediante un comunicado oficial, la decisión se ha adoptado tras analizar de forma detallada la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, así como otras fuentes de predicción disponibles. La medida se enmarca en la estricta aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

A pesar del nivel de alerta decretado en Gran Canaria, el resto de las islas del archipiélago continuarán en situación de prealerta. La evolución meteorológica presenta una elevada incertidumbre, aunque los pronósticos apuntan a un paulatino ascenso térmico significativo en los próximos días.

En el caso concreto de Gran Canaria, las previsiones indican que los termómetros alcanzarán y superarán los 35 grados en amplias zonas de la cuenca de Tejeda, así como en las medianías y áreas bajas orientadas al sur y al oeste de la isla. De forma más localizada, especialmente en las cumbres de la mitad sur, se podrían registrar temperaturas de hasta 39 grados a partir de la jornada del lunes, con la posibilidad de rozar los 40 grados a lo largo del martes.

Por su parte, la previsión para las islas de El Hierro y La Gomera sitúa las máximas en torno a los 36 grados de cara al martes, incidiendo con mayor fuerza en la mitad sur, medianías y zonas altas. En La Palma, el calor se hará notar especialmente en las vertientes occidentales, alcanzando de manera generalizada los 34 grados, e incluso llegando a los 36 grados en El Paso y el interior de la Caldera de Taburiente.

En cuanto a Tenerife, el termómetro marcará de manera generalizada los 33 grados, aunque no se descartan picos de 34 grados en zonas puntuales. Será a partir del martes cuando se registre un ascenso térmico en las cumbres y medianías del sur y el oeste, alcanzando posibles valores de 36 grados, una cifra similar a la que podría registrarse en la vertiente sur del área metropolitana.

Para Fuerteventura y Lanzarote, las altas temperaturas castigarán particularmente a la mitad sur de ambas islas, pudiendo extenderse hacia el norte a través de la depresión interior de Fuerteventura. Se espera que a partir del lunes se alcancen los 36 grados, un registro que podría verse superado de forma puntual el martes.

Finalmente, las autoridades autonómicas advierten de que las temperaturas nocturnas serán inusualmente elevadas. Los registros apenas descenderán de los 25 o 26 grados, especialmente en la provincia de Las Palmas, un factor que dificultará notablemente el descanso de los ciudadanos y la necesaria recuperación térmica durante la madrugada.