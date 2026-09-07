Herido grave tras ser atropellado por una guagua en Gran Canaria

Un hombre resultó herido tras ser atropellado en Gran Canaria. El incidente ocurrió este domingo a las 23.19 horas en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El accidentado, de 56 años, se encontraba caminando por la calle cuando fue atropellado por una guagua. El herido presentaba un traumatismo en extremidad inferior de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Hasta la zona del accidente se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Policía Local, que más tarde, regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.