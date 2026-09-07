La nueva forma de pedir cita con el médico de familia en Canarias

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha unificado desde esta semana las aplicaciones miCitaPrevia y miHistoria dentro de miSCS. La plataforma pasa así a concentrar las principales gestiones sanitarias digitales de los ciudadanos.

A partir de ahora, los usuarios podrán solicitar, consultar, modificar y cancelar sus citas de Atención Primaria desde miSCS. También podrán acceder a informes, al historial clínico y al resto de documentación sanitaria que esté disponible, según ha detallado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado.

La integración de las plataformas busca simplificar el acceso a los servicios digitales y evitar que los usuarios tengan que mantener varias aplicaciones en sus dispositivos. Para informar sobre este cambio, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este lunes, 7 de septiembre, una campaña de divulgación con infografías en las pantallas de los centros de salud y hospitales públicos de las islas, además de en sus perfiles institucionales.

Una aplicación que reúne más servicios

miSCS ya permitía acceder a distintas prestaciones que continúan operativas y que ahora se amplían con las nuevas funcionalidades. Entre ellas están la consulta de pruebas diagnósticas, los resultados de analíticas, el plan de tratamiento, la información sobre la medicación pautada y los datos de vacunación y alergias conocidas.

Para utilizar el servicio integrado es necesario disponer de la última actualización de la aplicación. El SCS recomienda a quienes ya la tengan instalada que accedan a su tienda virtual para comprobar que cuentan con la versión más reciente. Los nuevos usuarios pueden descargarla gratuitamente tanto para dispositivos Android como iOS.

El acceso se realiza mediante sistemas destinados a proteger los datos personales. Para gestionar las citas de Atención Primaria será suficiente con el número de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y el Código de Verificación Seguro (CSV). En cambio, para consultar informes confidenciales será necesario disponer de certificado digital o sistema Cl@ve.

Entre las novedades de la plataforma se encuentra también la Tarjeta Sanitaria Virtual, que permite llevar este documento identificativo en el teléfono móvil. Además, la sección misFavoritos permite añadir a personas vinculadas o autorizadas para realizar trámites en nombre del paciente, facilitando la gestión a quienes tienen menores conocimientos informáticos.

El soporte técnico continuará prestándose a través del correo oficial habilitado para atender posibles incidencias.