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La nueva forma de pedir cita con el médico de familia en Canarias

Esta plataforma única centraliza los trámites de los pacientes insulares, evitando que deban descargar diferentes programas en el teléfono móvil.

Redacción Canarias
Esta plataforma única centraliza los trámites de los pacientes insulares, evitando que deban descargar diferentes programas en el teléfono móvil.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha unificado desde esta semana las aplicaciones miCitaPrevia y miHistoria dentro de miSCS. La plataforma pasa así a concentrar las principales gestiones sanitarias digitales de los ciudadanos.

A partir de ahora, los usuarios podrán solicitar, consultar, modificar y cancelar sus citas de Atención Primaria desde miSCS. También podrán acceder a informes, al historial clínico y al resto de documentación sanitaria que esté disponible, según ha detallado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado.

La integración de las plataformas busca simplificar el acceso a los servicios digitales y evitar que los usuarios tengan que mantener varias aplicaciones en sus dispositivos. Para informar sobre este cambio, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este lunes, 7 de septiembre, una campaña de divulgación con infografías en las pantallas de los centros de salud y hospitales públicos de las islas, además de en sus perfiles institucionales.

Una aplicación que reúne más servicios

miSCS ya permitía acceder a distintas prestaciones que continúan operativas y que ahora se amplían con las nuevas funcionalidades. Entre ellas están la consulta de pruebas diagnósticas, los resultados de analíticas, el plan de tratamiento, la información sobre la medicación pautada y los datos de vacunación y alergias conocidas.

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Para utilizar el servicio integrado es necesario disponer de la última actualización de la aplicación. El SCS recomienda a quienes ya la tengan instalada que accedan a su tienda virtual para comprobar que cuentan con la versión más reciente. Los nuevos usuarios pueden descargarla gratuitamente tanto para dispositivos Android como iOS.

El acceso se realiza mediante sistemas destinados a proteger los datos personales. Para gestionar las citas de Atención Primaria será suficiente con el número de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y el Código de Verificación Seguro (CSV). En cambio, para consultar informes confidenciales será necesario disponer de certificado digital o sistema Cl@ve.

Entre las novedades de la plataforma se encuentra también la Tarjeta Sanitaria Virtual, que permite llevar este documento identificativo en el teléfono móvil. Además, la sección misFavoritos permite añadir a personas vinculadas o autorizadas para realizar trámites en nombre del paciente, facilitando la gestión a quienes tienen menores conocimientos informáticos.

El soporte técnico continuará prestándose a través del correo oficial habilitado para atender posibles incidencias.

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