La peregrinación al Pino concentra este lunes los principales actos y cambia los accesos a Teror

Teror vive este lunes 7 de septiembre una de las jornadas centrales de las Fiestas del Pino, con la llegada de peregrinos a pie, la celebración de la Romería-Ofrenda y un dispositivo especial de tráfico y transporte que se mantendrá durante la noche.

La Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino comenzará a las 15:30 horas desde el Castañero Gordo. La primera carreta, correspondiente a Teror, llegará a la plaza del Pino a las 16:00 horas, momento en el que la imagen de la Virgen saldrá al pórtico de la basílica. Participarán las carretas de los 21 municipios de Gran Canaria, la del Cabildo y representaciones de las ocho islas.

Los horarios de este lunes

La basílica celebrará eucaristías este lunes a las 10:00, 12:00, 20:00, 21:30 y 23:00 horas.

Además de la Romería-Ofrenda de las 15:30 horas, la programación contempla la Verbena de la Víspera desde las 20:00 horas en la plaza de Sintes y la exhibición de fuegos artificiales a las 00:00 horas.

El martes 8, Día de Nuestra Señora del Pino, habrá misas a las 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 14:00 y 17:30 horas. La eucaristía solemne comenzará a las 12:00 y la procesión de la Virgen está prevista para las 13:00 horas.

Cambios para quienes lleguen caminando

Los peregrinos que accedan desde Las Palmas de Gran Canaria por la GC-21 podrán utilizar el viaducto de Teror.

Sin embargo, desde las 9:00 horas de este lunes y hasta las 15:00 horas del martes permanecerá cerrado a los peatones el tramo comprendido entre la rotonda de Finca La Palma y el casco de Teror. Los caminantes serán desviados hacia el Puente del Molino para continuar por el camino de la Fuente Agria hasta la villa.

La modificación busca separar el tránsito de peregrinos de los servicios de transporte público y seguridad en los momentos de mayor concentración.

La GC-21 cerrará al tráfico durante la noche

La GC-21 funciona este lunes en sentido único desde Tamaraceite hacia Teror entre las 7:00 y las 19:00 horas. A partir de entonces quedará completamente cerrada al tráfico rodado hasta las 02:00 horas del martes para facilitar el paso de los peregrinos.

Desde las 02:00 hasta las 15:00 horas del martes volverá a funcionar en sentido único hacia Teror. La GC-43, por su parte, permanecerá en sentido único desde Teror hacia Arucas desde las 7:00 de este lunes hasta las 15:00 horas del martes.

El casco de Teror quedará cerrado al tráfico de vehículos desde las 17:00 horas de este lunes hasta las 05:00 horas del martes.

Guaguas especiales durante toda la noche

Global ha desplegado más de 200 guaguas y prevé transportar alrededor de 65.000 personas durante los días principales de las fiestas.

La Estación de Guaguas de Teror dejará de funcionar este lunes a las 11:00 horas y permanecerá cerrada hasta las 08:00 horas del miércoles 9. Durante ese periodo, las salidas hacia Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, Arucas, Firgas, Moya, Guía y Gáldar se trasladarán a la Avenida del Cabildo.

Desde San Telmo, los servicios hacia Teror salen durante la mañana y la tarde con frecuencias que oscilan entre cinco y diez minutos en los periodos de mayor demanda. Tras la medianoche, entre Las Palmas de Gran Canaria y Teror habrá salidas cada dos o tres minutos durante las primeras horas del martes.

La principal modificación para quienes peregrinen este lunes estará a la entrada de Teror, donde deberán abandonar el recorrido directo en Finca La Palma y continuar por el Puente del Molino y la Fuente Agria para alcanzar el casco.