La Virgen del Socorro baja este lunes desde Güímar hasta Chimisay en su tradicional peregrinación

Güímar vive este lunes 7 de septiembre la tradicional Bajada de la Virgen del Socorro, con la peregrinación que traslada la imagen desde la iglesia de San Pedro Apóstol hasta la ermita de El Socorro, junto a la playa de Chimisay.

La jornada comenzó a las 04:00 horas con el coche anunciador y el repique de campanas. A las 06:00 horas se celebró la misa de peregrinos en San Pedro Apóstol y, posteriormente, comenzó la procesión hasta la Capilla de El Calvario y la Bajada hacia El Socorro.

La celebración, considerada una de las romerías de mayor tradición de Canarias, recorre el Camino del Socorro hasta el caserío costero y reúne cada año a numerosos peregrinos.

Llegada prevista al mediodía

La llegada de la imagen a la ermita de El Socorro está prevista alrededor de las 12:00 horas, cuando se celebrará la misa de llegada. A esa misma hora comenzará un baile en el caserío que se prolongará hasta las 18:00 horas.

La programación continuará a las 19:00 horas con el traslado de la Virgen hasta la Cruz de Tea y la tradicional Ceremonia de los Guanches, que recrea el encuentro de los antiguos habitantes de la isla con la imagen. Posteriormente tendrá lugar la procesión de regreso a la ermita.

A las 21:00 horas están previstas la misa por los difuntos y la Procesión de las Candelas. La jornada concluirá a medianoche con el rezo del Santo Rosario y la tradicional dormida de la Virgen.

Transporte especial durante la celebración

Titsa ha habilitado durante los días 7 y 8 de septiembre la línea especial 530, que conecta la Estación de Güímar con El Socorro. Para las dos jornadas se han previsto 20.000 plazas adicionales y también se han reforzado otras conexiones del municipio.

La Bajada dará paso este martes 8 de septiembre a la Subida de la Virgen, cuando la imagen realizará el recorrido de regreso desde El Socorro hasta el casco de Güímar.