Lanzarote inyecta un millón de euros al sector agropecuario para blindar la red asociativa

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones de 2026 para el sector agropecuario, dotada con un millón de euros. La medida, impulsada bajo la premisa de simplificar la burocracia insular, estrena el marco regulador aprobado en agosto e introduce la tramitación mediante concurrencia no competitiva. Con este diseño, la corporación presidida por Oswaldo Betancort busca evitar la formalidad paralizante de los expedientes y garantizar que el crédito llegue directamente a cubrir costes reales de funcionamiento y proyectos estratégicos, evitando que las entidades asociativas queden atrapadas en complejos baremos de puntuación.

Dos líneas de actuación: del sostén operativo a la innovación del campo

La convocatoria articula sus recursos mediante dos vías de financiación complementarias diseñadas para atajar la fragilidad estructural del campo insular. Por un lado, la Línea A, centrada en los gastos de funcionamiento, permite financiar hasta el 100% de los costes operativos esenciales como alquileres, suministros, personal, combustible o servicios de asesoría con un tope de 80.000 euros por entidad, el cual se eleva hasta los 100.000 euros en el caso de los consejos reguladores de productos agropecuarios. Por otro lado, la Línea B se destina a subvencionar proyectos promovidos por el tejido asociativo y cooperativo, cubriendo hasta el 90% del coste de las iniciativas con cuantías que oscilan entre los 10.000 y los 28.000 euros. Asimismo, esta segunda vía contempla incrementos de 3.000 euros para actuaciones orientadas a la incorporación de jóvenes, el fomento de la producción ecológica, la investigación, la comercialización conjunta o la conservación de variedades locales y razas autóctonas.

Plazos y vía telemática tras la publicación en el Boletín Oficial

La medida beneficiará a un amplio abanico de actores, desde cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación hasta comunidades de regantes, organizaciones de defensa sanitaria y federaciones del sector en Lanzarote y La Graciosa. La apertura formal del procedimiento quedará fijada tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, momento en el que se iniciará un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes de forma exclusivamente telemática a través de la sede electrónica del Cabildo.