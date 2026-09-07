Las Palmas reparte 616.000 euros entre cinco entidades culturales y El Museo Canario recibe 450.000

Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado 616.000 euros en subvenciones nominativas para cinco entidades culturales de la ciudad destinadas a financiar proyectos y actividades durante 2026.

La mayor cuantía corresponde a la Sociedad Científica El Museo Canario, que recibirá 450.000 euros para las fases I y II de los trabajos de electrificación y climatización vinculados a la ampliación de sus instalaciones.

450.000 euros para El Museo Canario

El proyecto de ampliación contempla una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados y persigue mejorar las condiciones de seguridad, funcionamiento y conservación de las colecciones, además de las áreas expositivas y de trabajo.

Las actuaciones incluyen nuevas instalaciones de iluminación con tecnología LED para reducir el consumo energético del edificio.

Por su parte, el Gabinete Literario contará con 55.000 euros para su programación cultural de 2026. Entre las actividades previstas figuran la tercera edición de Ínsula, las jornadas La Hispanidad Necesaria, el ciclo Domingos Musicales y diferentes exposiciones.

80.000 euros para la temporada de Zarzuela

La Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela recibirá 80.000 euros para su XXXIV Temporada de Zarzuela.

La programación incluye La Tabernera del Puerto los días 18 y 19 de septiembre, una Antología de la Zarzuela el 10 de octubre y Los Gavilanes los días 23 y 24 de octubre.

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel dispondrá de otros 25.000 euros para financiar actividades durante 2026, entre ellas actos de ingreso de nuevos académicos, publicaciones y proyectos vinculados al patrimonio y la creación artística.

Otros 6.000 euros para un proyecto celebrado en abril

La quinta ayuda corresponde a la Asociación Cultural Musical Barahona, que contará con 6.000 euros para financiar el proyecto En tu patio o en el mío, celebrado el pasado mes de abril en Lomo Blanco.

La iniciativa incluyó pequeños conciertos de las agrupaciones de cámara del Taller de Música de Barahona, un pasacalles de batucadas y un concierto final con distintas formaciones de la asociación.

Las cinco subvenciones suman 616.000 euros, de los que 450.000 se concentran en las obras vinculadas a la ampliación de El Museo Canario.