Las Palmas suma el respaldo de la Cámara de Comercio para ser Capital Europea de la Cultura 2031

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 ha sumado el respaldo formal de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

La entidad empresarial se ha incorporado al manifiesto de apoyo a LPGC’31 tras un encuentro entre su presidente, Luis Padrón, la alcaldesa de la capital, Carolina Darias, y el director artístico de la candidatura, José Luis Pérez Pont.

La candidatura busca reforzar su apoyo empresarial

La adhesión incorpora al proyecto a una de las principales organizaciones representativas del tejido empresarial de la isla.

Desde el Ayuntamiento se defiende que la candidatura no tiene únicamente una dimensión cultural, sino también económica, por su posible impacto sobre sectores como el turismo, el comercio, los servicios y las industrias creativas.

La Cámara de Comercio comparte ese planteamiento y considera que una eventual designación podría favorecer la proyección internacional de la ciudad y generar nuevas oportunidades para las empresas.

Las Palmas está entre las cuatro finalistas

Las Palmas de Gran Canaria ya ha superado la primera fase del proceso de selección y se encuentra entre las cuatro ciudades finalistas que aspiran al reconocimiento europeo.

La candidatura cuenta además con adhesiones formalizadas del Gobierno de Canarias, el Parlamento Autonómico, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la UD Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios, entre otras entidades.

El respaldo de la Cámara de Comercio amplía así el apoyo empresarial a una candidatura que afronta la siguiente fase del proceso como una de las cuatro aspirantes finalistas a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.