Más de 20 calles y aparcamientos asfaltados en julio y agosto en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha mantenido durante los meses de julio y agosto un intenso ritmo de obras de asfaltado, con actuaciones en distintos barrios y distritos del municipio. En este periodo se han ejecutado 18 actuaciones, entre calles y un aparcamiento, con una inversión que supera los dos millones de euros.

Los trabajos, promovidos por el Área de Servicios Públicos y los Distritos a través del Acuerdo Marco, se integran en el programa Impulso Urbano, cuya primera fase contempla una inversión de 27 millones de euros en más de un centenar de actuaciones hasta 2027.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que el asfaltado y la mejora de las calles es una de las prioridades del Ayuntamiento y ha destacado el ritmo de ejecución mantenido durante los meses de verano.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha asegurado que la programación está permitiendo actuar de manera simultánea en diferentes puntos de la capital y ha apuntado que durante julio y agosto se ha intervenido en más de 20 puntos.

Actuaciones en distintos barrios

Las primeras obras en el Callejón Bouza dieron paso al calendario de actuaciones desarrollado por Servicios Públicos. Entre las vías ya asfaltadas se encuentran Juan Rumeu García, con una inversión de 36.500 euros; Eladio Roca Salazar, con 116.700 euros; la avenida San Sebastián, con 251.600 euros; Lope de Vega, con 79.800 euros; y la avenida Islas Canarias, con 260.000 euros.

También se ha actuado en Domingo Salazar Cologan, con una inversión de 131.700 euros y cuyos últimos remates finalizaron esta semana; República de Honduras, con 48.900 euros, y Simón Bolívar, donde se han invertido 214.200 euros y cuyos trabajos concluyeron hace días.

En el Distrito Suroeste se han ejecutado actuaciones con un presupuesto de 270.000 euros. Los trabajos han afectado a las calles Chirche, Bilma, Charixari y Ahoren, además de la calle Autillo y sus dos transversales y la transversal de la calle Los Peregrinos.

En Costa Sur-Ofra, la actuación ejecutada corresponde al aparcamiento anexo al Centro Comercial Los Príncipes, con una inversión de 82.700 euros. A esta obra se sumarán las próximas actuaciones previstas en la calle Sansón y Barrios y en el aparcamiento Izquierdo Azcárate.

El distrito Anaga también ha contado con actuaciones dentro de Impulso Urbano. En este caso, se ha intervenido en las calles Pimentel, Begoña, Piedrillas y Los Artesanos, con una inversión conjunta de 80.000 euros.

Los trabajos continúan en septiembre

El programa de asfaltado mantiene su actividad durante septiembre. Actualmente se encuentran en ejecución las obras de rehabilitación de las avenidas Benito Pérez Armas y Fernando La Roche.

Los trabajos en Benito Pérez Armas se prolongarán hasta finales de septiembre, mientras que en Fernando La Roche únicamente queda pendiente un tramo situado en el túnel. Esta actuación se ejecutará los días 13 y 14 de septiembre en horario nocturno.

Entre ambas actuaciones suman más de un millón de euros de inversión.

El Ayuntamiento señala que estas obras forman parte de una programación que continuará durante los próximos meses para extender la renovación de los pavimentos a otros barrios y distritos de Santa Cruz de Tenerife.