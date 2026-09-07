Santa Cruz usa 307.000 euros públicos en un mes para sostener las ventas de sus comercios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebra el ritmo de su maquinaria económica. En apenas un mes la campaña de Bonos Consumo ha inyectado más de 307.000 euros en los locales de barrio. La administración, junto a Fauca, exhibe los datos como un triunfo. El alcalde, José Manuel Bermúdez, asegura que la idea se traduce en ventas y beneficios reales para los vecinos.

Lo que no se ve en el escaparate

Pero la ciencia económica exige mirar la otra cara de la moneda. Un bono de descuento no crea riqueza. Mueve el dinero de sitio. Los fondos que pagan esa rebaja salen del bolsillo del propio contribuyente. El consistorio recauda, bloquea el capital y devuelve una pequeña parte condicionada a unas reglas estrictas. El vecino festeja un descuento que él mismo ha pagado por adelantado.

Las cifras muestran un canje de 307.861 euros sobre los casi 392.000 euros que el Ayuntamiento puso a la venta. El tejido comercial ya ha absorbido el 78,57% del papel disponible. Por zonas, el distrito Centro-Ifara concentra el gasto y supera los 146.000 euros, rozando el 78% de su tope. Le sigue Salud-La Salle por encima de los 80.000 euros. Zonas periféricas como Suroeste y Ofra-Costa Sur mueven cantidades menores, con 48.421 y 31.875 euros respectivamente.

El consumidor y el mercado

El rastro de los tickets revela en qué gastan el dinero los chicharreros. La moda domina la demanda con más de 63.000 euros. Después aparecen las librerías con 48.686 euros, las peluquerías cerca de los 27.000 y el sector del hogar con 25.465 euros. La responsable de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señala que vigilan los datos en tiempo real para estudiar los movimientos del comprador, aunque no explica con qué objetivo.

Pero el diseño político choca contra la realidad en las afueras. En el distrito de Anaga sobran bonos. El Ayuntamiento lanza mensajes para que los ciudadanos gasten allí y ruega a los empresarios que se sumen a la lista. Cuando un barrio carece de tejido comercial sólido, el estímulo artificial no funciona. No se puede forzar el consumo por decreto.

El castigo al negocio competitivo

La normativa de la campaña encierra una trampa. El boletín impone un tope de facturación de 4.000 euros por local. Trece establecimientos ya han tocado techo. Tiendas como Decoracuarium, Perfumerías Dalia o Librería Islátika agotaron su saldo y salen del circuito.

La regla penaliza a quien hace bien su trabajo. Si un comerciante ofrece buen producto y el cliente lo elige de forma mayoritaria, la administración frena sus ventas. El diseño prefiere repartir el dinero público entre todos antes que premiar la excelencia. Hasta el momento, 61 locales ya han consumido la mitad de su cuota.

La red cuenta con 272 empresas apuntadas. Los ciudadanos pueden usar sus vales hasta el 2 de noviembre. Cada compra obliga al cliente a enseñar su DNI y registrar sus datos. El comerciante necesita esta bombona de oxígeno para subsistir. El 89% de los inscritos ha cobrado algún bono. Asumen el subsidio para pagar facturas. Sin embargo, cuando termine noviembre, la ayuda desaparecerá. Las tiendas volverán a enfrentarse a los altos impuestos y a las trabas para contratar. Sustituir el libre mercado por favores cíclicos cuadra la caja hoy, pero hipoteca el comercio canario de mañana.