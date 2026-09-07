Tamara Raya promete con vivienda, movilidad y más servicios, para gobernar en Tenerife

Tamara Raya ya tiene su candidatura oficializada para intentar hacerse con el Cabildo de Tenerife. La secretaria general del PSOE en la isla y diputada autonómica encabezará la papeleta socialista en las próximas elecciones insulares con la intención de desbancar del gobierno a Coalición Canaria y Partido Popular.

Raya aspira a conseguir una mayoría que permita al PSOE hacerse con el control de la corporación insular. Para ello, su propuesta electoral pone sobre la mesa cuestiones como la vivienda, la movilidad, las infraestructuras sociosanitarias y la protección de los espacios naturales, el entorno marítimo y las playas.

La candidata socialista ha aprovechado su proclamación para cuestionar precisamente la gestión de sus adversarios. "Gobernar, más allá de anunciar, tiene que suponer ejecutar y solucionar", ha afirmado. Raya asegura que se presenta con "un proyecto y un equipo" para ofrecer soluciones a los problemas de Tenerife.

Un programa todavía por concretar

Entre sus prioridades figuran algunos de los asuntos que más debate generan en la isla, como el acceso a la vivienda y los problemas de movilidad. También plantea impulsar las infraestructuras sociosanitarias para mayores y dependientes y reforzar la protección de espacios naturales, el entorno marítimo y las playas.

Sin embargo, las propuestas planteadas hasta ahora forman parte de las líneas maestras de su futuro programa electoral. Raya no se presenta, según sus propias palabras, únicamente para ejercer la oposición, sino para gobernar Tenerife.

"No me presento solo para señalar lo que no se ha hecho. Me presento para gobernar Tenerife y mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

La candidata también promete un Cabildo más próximo a los 31 municipios de la isla y defiende una administración que "escuche y trabaje" con las corporaciones locales.

"Frente a la continuidad, Tenerife necesita una opción innovadora, capaz de ejecutar y construir una nueva mayoría social alrededor de soluciones concretas", ha concluido Raya.