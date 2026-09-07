Torres da por hecha la victoria del PSOE en Canarias en 2027 y descarta pactos con Vox y el PP

Ángel Víctor Torres ya mira hacia las elecciones autonómicas de 2027 con un objetivo claro: que el PSOE vuelva a ser la primera fuerza política de Canarias. El secretario general de los socialistas canarios asegura que confía en una victoria de su partido y adelanta, al mismo tiempo, qué líneas rojas marcará a la hora de buscar apoyos para formar Gobierno.

El también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha confirmado que volverá a aspirar a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, una candidatura que deberá formalizar próximamente la ejecutiva de su partido. La reunión estaba prevista inicialmente para el pasado 31 de agosto, pero fue aplazada por la crisis de Ceuta, cuya gestión coordina Torres.

En una entrevista concedida a Canarias 7, el dirigente socialista sostiene que el PSOE llega a la próxima cita electoral como primera fuerza de las islas. Torres afirma que tanto los estudios demoscópicos como los realizados por las organizaciones políticas y la opinión publicada apuntan, a su juicio, en esa dirección.

"Yo creo que ganaremos las elecciones", asegura Torres, que atribuye esa confianza a la percepción de que el PSOE ha ejercido una oposición responsable durante esta legislatura. El dirigente socialista defiende que su partido no es "ni demagogo ni populista" y reivindica las medidas adoptadas durante la etapa en la que presidió Canarias entre 2019 y 2023.

Torres reconoce que necesitará apoyos para gobernar

Pese a confiar en que el PSOE será la fuerza más votada, Torres reconoce que será "casi imposible, por la ley electoral", que los socialistas puedan gobernar en solitario después de las próximas elecciones autonómicas.

Es ahí donde el escenario postelectoral cobra especial importancia. El líder socialista asegura que su partido estará dispuesto a compartir sus posibilidades de Gobierno con aquellas formaciones que coincidan con lo que considera beneficioso para Canarias.

Pero también fija límites. Torres descarta cualquier negociación con Vox y sitúa igualmente fuera de sus opciones al PP de Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de haberse convertido en una "derecha ultra".

El socialista pone como ejemplo el rechazo del PP a acoger a menores migrantes y critica que los consejeros populares no acudan al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, según sostiene, hayan aceptado votar en contra de los intereses de Canarias.

Una oposición crítica con Clavijo pero con "buenas relaciones"

Las declaraciones de Torres llegan mientras el Gobierno de Canarias continúa su legislatura con Fernando Clavijo al frente y un pacto entre Coalición Canaria y el PP.

Torres asegura mantener "buenas relaciones con los rivales políticos", a los que dice no considerar "enemigos". Una posición que vincula a la gestión desarrollada durante esta legislatura "por el bien y el interés de los canarios", pese a que se declara crítico con el Ejecutivo autonómico.

El líder del PSOE canario reivindica además su etapa al frente del Gobierno entre 2019 y 2023, cuando su Ejecutivo contó con el respaldo de Nueva Canarias, Podemos y ASG. De cara a un nuevo intento de llegar a la Presidencia, asegura que pone sobre la mesa "humildad, honestidad y trabajo".

La apuesta de Torres deja así planteado el escenario que afrontará el PSOE canario en 2027: ganar las elecciones, volver a ser la primera fuerza y, si necesita apoyos para gobernar, negociar con aquellas formaciones que considere compatibles con su proyecto, pero manteniendo fuera de esa ecuación a Vox y al PP de Feijóo.