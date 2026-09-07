UGT negociará con el Servicio Canario de Salud para "evitar" la huelga del 23 de septiembre

El sindicato UGT Servicios Públicos se reunirá con el Servicio Canario de Salud para llegar a un acuerdo en relación al conflicto que afecta a los médicos de Canarias. El acercamiento tiene como objetivo evitar la huelga del próximo 23 de septiembre, ha informado UGT Canarias.

Entre las propuestas de mejora de condiciones que quiere lograr UGT se encuentran: avanzar para la eliminación progresiva de las guardias de 24 horas, mejorar el descanso de los profesionales y mantener unas retribuciones adecuadas.

Uno de los problemas que más preocupa tanto a los facultativos como a los sindicatos, asunto en el que se va a centrar la mayor parte de la reunión. UGT considera que la atención continuada constituye actualmente "uno de los principales puntos críticos" de las condiciones laborales en el sector de la salud (médicos y facultativos) en el archipiélago. La creciente presión asistencial y la carga acumulada durante las guardias hacen "necesario revisar" un modelo que resulta "cada vez menos sostenible", han añadido desde UGT en nota de prensa.

Un actual sistema de trabajo que quiere ser sustituido por uno que permita trabajar menos horas de forma continuada, han resaltado desde el sindicato canario.

El sindicato propone "disminuir" el tiempo de las jornadas junto con una mejora del precio de la hora de esas nuevas guardias "más cortas", para evitar la "pérdida retributiva" de sus profesionales, han destacado. "Mejorar la conciliación con la vida familiar" de los profesionales es clave en esas nuevas jornadas.

Además, pretenden ser "más atractivas y captar a facultativos que no podían realizar jornadas de 24 horas", entendiendo así, que también "mejorará la retención del talento, evitando que los profesionales abandonen Canarias o la Sanidad Pública", han seguido resaltando desde el sindicato.

El Sindicato Médico de UGT insiste en que sus propuestas "van más allá de una mejora exclusivamente económica". Existe una necesidad de "dignificar" las condiciones de trabajo, "mejorar" la organización de las guardias, "proteger el descanso" de los profesionales y contribuir a un sistema sanitario "más sostenible", han dejado claro.

Los puntos principales para esa modificación inmediata que pide UGT, tanto para primaria como para especializada:

Que pueda haber una libranza de los viernes, un descanso de una jornada de todas las guardias cuyos salientes coincida en festivo, en las guardia intersemanales comenzar la jornada a las 15.00 horas, manteniendo la libranza posterior como ya se viene haciendo. También el aAumento del precio de la hora de guardia nocturna intersemanal de tal manera que no exista pérdida retributiva, a pesar haber minorizado el tiempo de trabajo. ⁠

UGT finaliza la nota de prensa pidiendo que se fragmenten las guardias de findes de semanas y festivos en guardias de 12 horas, con mejoras económicas para que sean atractivas y permita sumar compañeros que no puedan hacer actividad nocturna o de 24 horas continuas.

Sistema mixto de guardias con mejoras retributivas, al abonar extra el tiempo que el facultativo realiza de forma presencial, equivalente a la subida de la hora de guardia descrita anteriormente.