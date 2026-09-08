Accidentado durante el incendio en una vivienda en Lanzarote

Un hombre de 89 años de edad resultó herido este lunes tras el incendio en una vivienda en Lanzarote. El fuego se originó en el garaje del inmueble de la calle Las Casillas, en el municipio de Haría, sobre las 18.03 horas.

El varón accidentado presentaba quemaduras en miembro inferior de carácter moderado. Tras ser asistido por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Hasta la zona llegaron ambulancia de soporte vital básico, activada por el SUC, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote.

Finalmente, los cuerpos policiales que colaboraron con el resto del dispositivo y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.