Canarias premia a Bodegas Conatvs por potenciar el sector del vino en Fuerteventura

El turismo en Fuerteventura busca nuevas formas de mostrar la isla más allá de sus atractivos habituales. La vitivinicultura se abre paso como una alternativa para acercar a los visitantes al territorio y a las tradiciones majoreras.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha visitado este lunes las instalaciones de Bodegas Conatvs, situadas en Lajares, en el municipio de La Oliva, donde ha puesto en valor el papel de los empresarios locales a la hora de ampliar y diversificar la oferta turística de la isla.

La visita llega después de que esta empresa haya sido reconocida con el Premio de Turismo Islas Canarias 2026 a la Excelencia Turística. El galardón será entregado oficialmente el próximo 24 de septiembre durante una ceremonia en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario.

El jurado ha destacado el esfuerzo de la bodega por elevar la calidad de la oferta turística de Canarias y su capacidad para combinar la vitivinicultura con el respeto por el medio ambiente y la creación de experiencias relacionadas con la cultura del vino y el paisaje de Fuerteventura.

Una forma diferente de conocer Fuerteventura

Bodegas Conatvs tiene además un reconocimiento particular dentro del sector vitivinícola de la isla, al ser la primera bodega de Fuerteventura que ha conseguido inscribirse en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias, según ha destacado la Consejería de Turismo.

Su propuesta permite a los visitantes acercarse al territorio a través de la cultura vitivinícola, explorar el singular paisaje agrícola de Fuerteventura y descubrir una parte de las tradiciones históricas de la isla.

Durante su visita, De León ha defendido precisamente este tipo de iniciativas como una vía para ampliar las experiencias que ofrece Canarias tanto a residentes como a visitantes, vinculándolas con el entorno natural y las costumbres de cada territorio.

La consejera también ha destacado el impulso que el Gobierno de Canarias ha dado al enoturismo con su reciente calificación como actividad turística reglada. Esta medida permite la inscripción de este tipo de iniciativas en el Registro General Turístico y establece un marco de seguridad jurídica para las empresas y profesionales autónomos que desarrollan actividades relacionadas con el vino.

Según De León, este reconocimiento administrativo permite convertir los recursos propios y la identidad local en un atractivo turístico y generar nuevas oportunidades económicas en el territorio.

El enoturismo como oportunidad para las zonas rurales

Desde el Ejecutivo autonómico se señala además el potencial del enoturismo para generar empleo sostenible y abrir nuevas posibilidades económicas en las zonas rurales, al tiempo que contribuye a mantener la actividad productiva de terrenos agrícolas que podrían acabar abandonados.

Para la consejera, visitar una bodega supone algo más que conocer el proceso de elaboración del vino. También permite recorrer el paisaje y acercarse a las historias de las personas que trabajan en él.

Una manera, en definitiva, de descubrir Canarias desde otra perspectiva y de acercarse a la identidad propia de cada una de las islas.