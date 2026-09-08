Cierran la playa pequeña de Playa Blanca por un vertido de aguas residuales

El Ayuntamiento de Yaiza ha decretado este martes el cierre temporal al baño de la playa pequeña de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, después de detectar un vertido de aguas residuales en la zona.

Como medida de precaución, el consistorio ha izado la bandera roja y ha pedido a vecinos y turistas que respeten la prohibición y no entren en el agua hasta nuevo aviso.

Una avería en una estación de bombeo

El origen del vertido está en una avería en una estación de bombeo próxima a la costa. El Ayuntamiento ya ha comunicado la incidencia al Consorcio del Agua de Lanzarote para que intervenga y proceda a reparar la infraestructura.

Mientras tanto, técnicos de Salud Pública han iniciado las labores de inspección y han tomado muestras del agua para analizar su estado.

La playa permanecerá cerrada al baño hasta que los resultados determinen que el agua vuelve a cumplir las condiciones necesarias para que los usuarios puedan bañarse con seguridad.

El Ayuntamiento recomienda mientras tanto acudir a otras playas cercanas que no se han visto afectadas por el incidente.