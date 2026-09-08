Cinco heridos al volcar un coche que se salió de la vía en Tenerife

Cinco personas resultaron heridas este martes en un accidente en el que volcó un vehículo al salirse de la vía en Tenerife. El incidente tuvo lugar en la Carretera TF-65, municipio de San Miguel de Abona, a las 00.10 horas.

Según informa el CECOES, los ocupantes habían podido salir del turismo por sus propios medios por lo que aseguraron el vehículo accidentado, que había quedado completamente volcado. En nota de prensa se destaca que cinco de los ocupantes que viajaban en el turismo tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

Entre los ocupantes del vehículo se encontraban: una mujer de 36 años con traumatismos en extremidad inferior de carácter moderado, un hombre de 35 años con traumatismos en la cara de carácter leve, un menor de 4 años con traumatismos en la cara de carácter leve, un menor de 8 años con una herida abierta en extremidad inferior de carácter leve y una mujer de 30 años con traumatismos en extremidad superior de carácter leve. Todos ellos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Sur.

Hasta la zona del accidente se desplazaron tres ambulancias de soporte vital básico, bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.