Clavijo reconoce avances en el 'Decreto Canarias' pese a no ser como le habría gustado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este martes la aprobación del llamado 'Decreto Canarias' por el Consejo de Ministros, aunque ha reconocido que el resultado final no es exactamente el que esperaba el Gobierno autonómico tras más de un año de trabajo y negociaciones.

Clavijo ha admitido que existen "avances" importantes en el documento, pero también ha señalado que el decreto no ha quedado como les habría "gustado". Durante su comparecencia ante los medios, el presidente canario ha optado, no obstante, por poner el foco en las medidas que considera más relevantes para las islas.

100 millones para la reconstrucción de La Palma

Entre los principales compromisos incluidos en el decreto, Clavijo ha destacado las medidas destinadas a La Palma. El acuerdo contempla la prórroga de la bonificación del 60 por ciento en el IRPF y una partida de 100 millones de euros para las labores de reconstrucción tras la erupción volcánica.

El presidente también ha valorado los acuerdos alcanzados "a última hora" relacionados con las ayudas del Posei, un fondo europeo destinado a apoyar al sector primario en las regiones ultraperiféricas. Para Clavijo, la confirmación de estas ayudas supone un "paso importante" para dar estabilidad a agricultores y ganaderos de Canarias.

600 millones para inversiones y vivienda pública

Otro de los puntos que ha destacado es la autorización para que el Gobierno de Canarias pueda utilizar 600 millones de euros del superávit correspondiente a 2025. Estos fondos no podrán destinarse a gasto corriente, sino a inversiones financieramente sostenibles.

Según ha explicado Clavijo, ese dinero permitirá impulsar infraestructuras y equipamientos educativos, sociales y sanitarios. Dentro de estas inversiones, ha situado como una de las principales prioridades de su Ejecutivo la construcción de vivienda pública, ante el encarecimiento de los inmuebles y la falta de oferta habitacional.

El presidente canario ha dejado claro, además, que la aprobación del decreto no cierra las reivindicaciones de Canarias. Los gobiernos autonómico y central tienen previsto continuar trabajando durante los meses de septiembre y octubre con nuevas reuniones para seguir dando cumplimiento a la agenda canaria y avanzar en los compromisos que todavía están pendientes.