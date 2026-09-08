El 'Decreto Canarias' sale adelante, 100 millones para paliar la asfixia del sector primario de La Palma

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al 'Decreto Canarias', una norma que articula medidas de alivio fiscal y flexibilización económica vitales para el archipiélago. La decisión permite a las islas movilizar recursos propios generados por su contención del gasto y ofrece una tregua tributaria a los sectores más castigados por la erupción de Cumbre Vieja.

La medida estrella para la reconstrucción de la Isla Bonita es la bonificación del 60% del IRPF para los residentes, aplicable entre 2022 y 2026. Esta rebaja supone dejar el dinero en los bolsillos de las familias y empresas que asumen el peso real de la recuperación tras perder patrimonio y medios de vida. A este balón de oxígeno se suma una partida de 100 millones de euros orientada a cubrir la pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos, así como a la ejecución de obras urgentes.

El fin de la trampa burocrática

El decreto atiende una reivindicación del sector primario, que clamaba contra el diseño de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad. Hasta ahora, el sistema castigaba a los agricultores: las subvenciones europeas del Posei computaban como ingresos. Esto elevaba de forma artificial los rendimientos netos y bloqueaba el acceso a las ayudas.

El Gobierno corrige ahora este desajuste. Los fondos comunitarios no penalizarán a los autónomos, que podrán usar como referencia los ingresos del ejercicio 2019, libres de la distorsión económica del volcán. Detrás de estos ajustes técnicos hay negocios familiares en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Para ellos se establece también una moratoria de seis meses en el pago de préstamos, permitiendo aplazar capital e intereses hasta marzo de 2027. Un margen de viabilidad imprescindible para explotaciones que intentan rentabilizar su producción bajo la ceniza.

El ahorro canario se queda en las islas

En clave autonómica, Canarias logra retener parte del esfuerzo fiscal de sus ciudadanos. El Ejecutivo autoriza el uso de 600 millones de euros del superávit de 2025 para inversiones sostenibles durante los próximos dos años, con especial foco en la necesidad habitacional.

Al mantener una deuda sobre el PIB inferior al 12,4%, el archipiélago esquiva la obligación de destinar esos recursos a amortizar pasivo. El ahorro de los contribuyentes canarios revertirá de forma directa en la economía de las islas en lugar de ir a sanear las cuentas estatales de Hacienda.