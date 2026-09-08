El gigante de la empanada que revienta las previsiones y se vuelca con el archipiélago

La iniciativa privada vuelve a demostrar que la eficiencia y la correcta lectura del mercado son la única vía real para generar riqueza. Lejos del ruido político y las ayudas estatales, Empanadas Malvón ha cerrado 2025 con un volumen de negocio arrollador. La compañía alcanzó una facturación de 29,1 millones de euros, superando los 105 establecimientos operativos. En este tablero corporativo, Canarias se erige como una plaza fundamental para apuntalar su músculo financiero.

Apuesta firme por el consumidor isleño

El archipiélago nunca ha sido un entorno fácil para el comercio minorista. Los sobrecostes derivados de la lejanía y la fragmentación territorial suelen ahuyentar a quienes buscan beneficios rápidos y fáciles. Sin embargo, la firma ha sabido sortear estos obstáculos apostando por la demanda real del mercado local. Durante los próximos meses, la empresa materializará una fuerte ofensiva comercial con nuevas aperturas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Este movimiento elevará a 12 el número de locales en las Islas. Hablamos de creación de empleo directo, inyección de capital en bajos comerciales y dinamización de un sector que requiere proyectos solventes. El éxito radica en comprender que el valor es subjetivo; el cliente canario premia un producto que resuelve una necesidad cotidiana con agilidad y a precios altamente competitivos.

Rentabilidad basada en la eficiencia productiva

Las cuentas, auditadas por EY, respaldan la viabilidad del modelo. El grupo elevó sus ingresos un 8%, rozando los 17,5 millones, y consolidó un Ebitda de 2,1 millones de euros. Alejandro Polo, co-CEO de la empresa, subraya que esta rentabilidad no obedece al azar. Responde a una estricta optimización productiva y a un uso racional de los recursos.

Es el mercado funcionando en su máxima expresión. La empresa ha priorizado la eficiencia operativa y los acuerdos logísticos sólidos, demostrando que la mejor forma de crecer es mediante la reinversión del capital generado. Además, han entendido la urgencia de diversificar. A través de su marca Brianzzi, han irrumpido en las grandes superficies de las Islas. El consumidor ya adquiere estos artículos en las estanterías de El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, integrándolos de lleno en la economía doméstica canaria.

Plataforma comercial hacia el exterior

Canarias funciona así como un termómetro de éxito y una base de ingresos recurrente para un proyecto que mira al exterior. La solidez financiera lograda en el mercado nacional e insular permite a la dirección planificar su expansión hacia 2027 sin depender de un endeudamiento asfixiante.

Mientras afinan su maquinaria para abrir establecimientos en Miami, Lisboa o Canadá, el público isleño sigue validando un producto que triunfa por méritos propios. La trayectoria de esta compañía nos recuerda que la mejor política económica es dejar hacer a quienes arriesgan su patrimonio. Un crecimiento sostenido que sitúa a las Islas en el centro de las operativas corporativas y confirma que la libertad de empresa sigue siendo el motor indiscutible del progreso.