El Gobierno canario licita 51 viviendas públicas en Adeje por 9,4 millones

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, mediante el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha puesto en marcha el expediente de contratación para la construcción de una nueva promoción pública en Adeje. La obra abarca 51 viviendas protegidas y 51 plazas de garaje sobre una parcela municipal, con un presupuesto estimado de 9.406.484,20 euros. La actuación se financia a través del Programa 6 de ayuda a la edificación de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con cargo a los fondos europeos Next Generation EU. Este proyecto está destinado a alquiler asequible para familias y personas que encuentran mayores dificultades de acceso al mercado libre.

Impacto comarcal en el sur de Tenerife

Esta promoción en Adeje se integra en una estrategia más amplia desarrollada por el ICAVI para incrementar la oferta de vivienda pública en la comarca sur de la isla. En concreto, el paquete de contratación agrupa tres proyectos diferenciados situados en los municipios de Adeje, Arona y Guía de Isora. En conjunto, las tres actuaciones suponen la incorporación de 134 viviendas protegidas con sus correspondientes garajes, representando un valor estimado global de 29.847.469,87 euros (sin incluir el IGIC).

Estado del parque público insular

En el plano insular, la actuación de Adeje forma parte del plan integral para responder a las necesidades residenciales en Tenerife, donde actualmente se contabilizan 1.137 viviendas públicas en distintas etapas de desarrollo. Según las cifras facilitadas por el área autonómica de Vivienda, este volumen total se distribuye en 496 inmuebles en fase de planificación previa, 620 edificaciones en ejecución de obras y 21 viviendas con la construcción ya finalizada.