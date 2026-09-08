Las diferencias retributivas dificultan la retención de talento en los hospitales del archipiélago

El relato institucional insiste en que el gasto público blinda los servicios esenciales. La realidad, alejada de los despachos, desmiente este discurso a golpe de nómina. El Servicio Canario de la Salud (SCS) gestiona hoy presupuestos sin precedentes. El contribuyente soporta una carga tributaria notable para financiar esta estructura. Sin embargo, ese flujo constante de capital no llega a la base del engranaje: los profesionales que sostienen las consultas y los quirófanos.

Un reciente documento interno elaborado por la Consejería de Sanidad certifica un hecho palpable en los pasillos de los hospitales. Trabajar en el archipiélago penaliza económicamente al trabajador. El talento hace las maletas porque el agravio comparativo resulta inasumible en el medio plazo.

La penalización del talento

La carrera profesional nació como un mecanismo de progreso. Su objetivo es incentivar la formación continua y premiar el desempeño. En las Islas, este concepto se ha devaluado. Un empleado de la sanidad canaria recibe una cuantía media de 309,55 euros. Si ese mismo profesional traslada su plaza a Madrid, País Vasco o Navarra, su nómina refleja un ingreso de 453,08 euros por el mismo concepto. Hablamos de una brecha del 46% que recorta de forma directa la capacidad adquisitiva del individuo.

El castigo resulta más crudo en las escalas superiores. El grupo A1, compuesto por el personal médico, sufre un freno evidente. Cuando un facultativo canario alcanza el nivel 4, la cúspide de su desarrollo laboral, ingresa 806,72 euros. Su homólogo en la península supera los 1.173 euros. Son casi 400 euros mensuales que el sistema escatima al profesional isleño por idéntica labor.

El golpe estructural a la enfermería

Las cifras en el grupo A2 dibujan un panorama crítico para la enfermería. Los datos oficiales exponen una desigualdad que desincentiva cualquier intento de arraigo. En el primer nivel, la diferencia frente a regiones como Madrid roza el 99%. Un enfermero canario se estrena con un complemento de apenas 119 euros. En las comunidades de referencia, ese mismo nivel reporta más de 237 euros. Las escalas técnicas y auxiliares, como los grupos C1 y C2, padecen la misma merma, ahogando económicamente a quienes engrasan el trabajo diario del hospital.

El sector público no flota al margen de las reglas de la economía. El mercado de trabajo sanitario obedece a las leyes de la oferta y la demanda. Los individuos actúan para mejorar su situación. Si la Administración canaria ofrece retribuciones raquíticas y estructuras rígidas, el capital humano buscará entornos más rentables. Canarias compite por atraer talento en un escenario de escasez nacional, pero acude a la puja arrastrando los pies.

Mientras otras Administraciones captan profesionales flexibilizando procesos y mejorando condiciones, el Gobierno insular fía el éxito a una centralización que penaliza el mérito. El problema de fondo no es una escasez de fondos, sino la asombrosa ineficiencia a la hora de asignarlos. Incrementar las partidas de gasto sin auditar su destino condena al fracaso. Las Islas requieren reformas ágiles que vinculen el salario a la productividad real. Hasta que no se apueste por la gestión eficiente, la sanidad canaria seguirá siendo la cantera mal pagada de la que se nutren los hospitales del resto del país.