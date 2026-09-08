El Hospital de La Candelaria realiza 95.000 sesiones anuales de fisioterapia

El servicio de Fisioterapia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria realiza alrededor de 95.000 sesiones de tratamiento cada año para ayudar a los pacientes a recuperar movilidad y autonomía.

Detrás de esta actividad hay un equipo formado por 64 fisioterapeutas, distribuidos en doce unidades y diferentes áreas de atención. Su trabajo no se limita a las consultas del hospital, sino que también incluye atención domiciliaria y ambulatoria, integrada junto a otros profesionales sanitarios.

La fisioterapia aborda en Candelaria un amplio abanico de problemas. Entre sus áreas de trabajo se encuentran la neurorrehabilitación, las patologías del aparato locomotor, la recuperación del suelo pélvico, el tratamiento del linfedema, la Atención Temprana, la fisioterapia pediátrica y la rehabilitación de pacientes amputados.

También intervienen en la prevención de complicaciones relacionadas con la inmovilidad prolongada, una labor especialmente importante en pacientes que necesitan recuperar progresivamente su capacidad para desenvolverse en el día a día.

Ocho de cada diez pacientes presentan problemas traumatológicos o musculoesqueléticos

La mayor parte de los usuarios que pasan por este servicio lo hacen para recuperarse de problemas traumatológicos o musculoesqueléticos. En concreto, representan el 80 por ciento de los pacientes atendidos. El 20 por ciento restante corresponde a personas que necesitan tratamiento especializado por lesiones neurológicas.

Antes de comenzar el tratamiento, cada paciente pasa por una valoración individualizada. Los fisioterapeutas analizan sus capacidades y limitaciones para establecer unos objetivos terapéuticos adaptados a cada caso.

A partir de ahí, el tratamiento puede incluir técnicas manuales, pruebas para valorar la capacidad funcional cardiorrespiratoria o sesiones de electroterapia, en función de las necesidades de cada paciente.

Uno de los ámbitos en los que la fisioterapia desempeña un papel especialmente relevante es la recuperación tras un ictus. El déficit motor es una de las secuelas más habituales de esta enfermedad y afecta aproximadamente al 80 por ciento de los pacientes en la fase inicial.

En estos casos, la intervención de los fisioterapeutas busca favorecer la neuroplasticidad cerebral y contribuir a que la persona recupere el mayor grado de independencia posible a largo plazo.

Pero la recuperación no termina cuando el paciente sale de la consulta o del hospital. La educación del propio paciente y de su familia forma parte también del tratamiento. Los profesionales pautan ejercicios terapéuticos y ofrecen estrategias de autocuidado para combatir el sedentarismo y facilitar que el trabajo de rehabilitación pueda continuar en casa.