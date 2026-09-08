El PSOE estrena su portal estrella de vivienda con cero casas disponibles en Canarias

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, presumía recientemente en sus redes sociales del lanzamiento de un portal público destinado, según sus propias palabras, a "cambiar las reglas del juego". El argumentario oficial promete una revolución en el sector, ofertando vivienda asequible y protegida para siempre, contratos de alquiler para toda la vida de hasta 75 años, y unos supuestos criterios objetivos y transparentes en el proceso de asignación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secundaba la maniobra asegurando que la verdadera política de vivienda consiste en garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente.

La realidad material de este proyecto dista mucho de los discursos grandilocuentes. El coste de esta promesa virtual asciende a 1.433.847,58 euros, una licitación adjudicada a la consultora EY para el desarrollo de la web portal.casa47.es. Hablamos de casi un millón y medio de euros de dinero extraído del bolsillo de los contribuyentes e invertido en un escaparate digital que lejos queda de la cruda realidad del mercado inmobiliario español y que no deja una sola vivienda a Canarias.

Cero opciones para las Islas

Cualquier ciudadano canario que, atraído por la millonaria campaña gubernamental, acceda a la plataforma en busca de una solución a su asfixia habitacional, se topará de bruces con un muro. La interfaz de la herramienta dibuja un mapa peninsular salpicado de opciones de residencia. El sistema muestra apenas unos cientos de resultados agrupados, con marcadores que señalan concentraciones de 157, 153, 96 o 93 viviendas en diferentes puntos de la geografía del continente.

Sin embargo, al desplazar la vista hacia el sur, la realidad golpea con una frialdad matemática. Ni una sola vivienda de este rimbombante plan estatal está destinada al archipiélago canario. Canarias vuelve a ser la gran marginada en los planes de Moncloa. El Estado recauda implacablemente impuestos en las ocho islas para financiar una plataforma informática de alto coste de la que el ciudadano insular no obtiene retorno alguno. Este vacío no es un simple despiste geográfico; es la radiografía exacta de un modelo de gestión centralista que diseña políticas de diseño desde los despachos madrileños, viviendo de espaldas a la periferia y despreciando las tensiones específicas que asfixian los mercados locales.

Requisitos alejados de la economía real

El agravio territorial se transforma en un disparate económico al analizar la letra pequeña del proyecto. El Ejecutivo vende esta iniciativa bajo la bandera del escudo social y la protección a los más vulnerables, pero los criterios de acceso revelan un diseño que bordea el elitismo si lo calibramos con la renta media del país, y muy especialmente con la de las Islas. Para optar a uno de estos inmuebles públicos, las condiciones de aplicación exigen unos ingresos anuales de la unidad de convivencia situados entre 42.640 euros y 63.000 euros. Además, se requiere que el tamaño admitido del hogar sea de dos o más personas.

Fijar un suelo de ingresos de más de 42.000 euros para poder acceder a una vivienda "asequible" resulta un ejercicio de cinismo legislativo. Canarias ostenta de forma crónica algunos de los salarios más bajos de todo el territorio nacional y lidera sistemáticamente las estadísticas de pobreza y exclusión social. Una familia canaria estándar, que pelea cada mes contra la inflación galopante y la constante pérdida de poder adquisitivo, jamás logrará alcanzar el astronómico umbral de ingresos que exige el Ministerio para ser merecedora de su ayuda. El Estado termina así subsidiando y facilitando el acceso a rentas medias y altas, dejando en la más absoluta estacada a los ciudadanos que verdaderamente no pueden acceder al mercado libre. Es la redistribución de la riqueza operando a la inversa.

El verdadero drama habitacional

La profunda crisis de la vivienda en Canarias no se va a solucionar inaugurando páginas web a precio de oro. El archipiélago sufre un problema estructural de restricción de oferta. La escasez de suelo urbanizable, bloqueado por una maraña burocrática autonómica y municipal y por leyes de ordenación territorial asfixiantes, impide que la iniciativa privada construya viviendas al ritmo que demanda el crecimiento demográfico.

A esta escasez física se suma la brutal inseguridad jurídica introducida por el propio Gobierno central. Las políticas de tope a los precios del alquiler y la tolerancia normativa frente a la ocupación o el impago han logrado exactamente lo contrario de lo que prometían. Los propietarios, atemorizados por el riesgo de perder el control sobre su patrimonio, retiran masivamente sus inmuebles del mercado residencial tradicional. Cuando la ley ataca sistemáticamente a la oferta, el resultado empírico es siempre la restricción del producto y la escalada descontrolada de los precios. El intervencionismo estatal ha conseguido que alquilar un simple piso en Tenerife o Gran Canaria sea hoy una odisea inalcanzable para un trabajador medio.

Libertad económica frente a escaparates virtuales

Confiar en que un portal inmobiliario estatal vaya a resolver la vida de los ciudadanos es sucumbir al pensamiento mágico. La economía real no funciona mediante decretos bien intencionados ni mediante plataformas digitales financiadas con deuda pública. La economía responde a incentivos claros y a la seguridad jurídica.

Si el Ejecutivo quisiera aliviar verdaderamente la tensión habitacional, el camino es diametralmente opuesto a la actual agenda intervencionista. La solución pasa por liberalizar suelo para aumentar la superficie edificable y abaratar el coste del metro cuadrado. Pasa por agilizar radicalmente la concesión de licencias de obra que hoy languidecen durante años en los cajones de los ayuntamientos canarios. Y pasa, sobre todo, por blindar el derecho a la propiedad privada para que aflore toda esa vivienda vacía que hoy permanece cerrada por miedo a la ley.

Este nuevo portal es el paradigma perfecto del fracaso burocrático. Una imponente fachada institucional, un gasto desmesurado de los recursos del contribuyente y un absoluto abandono para los canarios. Mientras los ministerios celebran el lanzamiento de su web de 1,4 millones de euros, las familias del archipiélago siguen sin opciones reales, aplastadas por los bajos salarios y por un mercado maniatado. Es hora de exigir un cambio de rumbo. Canarias necesita libertad de empresa e inversión real, no un costoso decorado virtual que vuelve a dejar a las Islas fuera del mapa.