La chapuza fiscal de Darias. 5 millones a devolver por la tasa de basura anulada

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha tenido que asumir el fracaso absoluto de su política fiscal en la capital. Mediante un decreto firmado el pasado 28 de julio, Darias dio el carpetazo definitivo a la polémica tasa de basura municipal al renunciar formalmente a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión del Grupo de Gobierno socialista se produce tras el severo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ordenó la anulación de la ordenanza reguladora por sus graves deficiencias de diseño. Lejos de defender su propia norma en Madrid, la Asesoría Jurídica municipal, dirigida por Tatiana Quintana, desaconsejó litigar al admitir la "falta de interés casacional objetivo" y asumir las escasas probabilidades de éxito, reconociendo de facto la fragilidad de una norma tramitada con prisa y sin el debido respaldo legal.

Una 'chapuza' tumba un sablazo de 32 millones

El origen del fiasco se encuentra en la propia elaboración de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento. El TSJC tumbó la norma al constatar la "insuficiencia de motivación" en su memoria técnico-económica, un documento defectuoso que no justificaba ni los costes reales del servicio ni los criterios de reparto entre los ciudadanos. El consistorio socialista pretendía aplicar tarifas uniformes que los tribunales consideraron arbitrarias, al no diferenciar objetivamente entre categorías de usuarios ni atender a la doctrina fijada por el propio Tribunal Supremo. Esta falta de rigor ha dinamitado por completo los planes presupuestarios del equipo de Darias: de una previsión de ingresos que rozaba los 32 millones de euros para financiar el servicio de residuos, el Ayuntamiento apenas ha podido recaudar 5 millones antes de que la Justicia paralizara el cobro.

Devoluciones de oficio con intereses: la factura del fiasco la paga el consistorio

La retirada de los juzgados frena una sangría mayor, pero deja un boquete financiero inmediato en la Hacienda municipal. Al consumarse la nulidad de la ordenanza, el Ayuntamiento está obligado a devolver hasta el último euro ingresado indebidamente. Según detalló el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, el reintegro de los 5 millones de euros recaudados se realizará "de oficio" a los contribuyentes una vez que la sentencia adquiera firmeza, fijada formalmente para el 23 de septiembre. La factura, además, vendrá acompañada de penalización: el Ayuntamiento tendrá que abonar los correspondientes intereses de demora acumulados, calculados en unos 0,51 euros al mes por vivienda habitual, gravando aún más las arcas públicas por la incapacidad de gestionar un expediente tributario con garantías.

Vuelta a la casilla de salida: obligados a rehacer la ordenanza desde cero

El repliegue del Gobierno local retrasa también la adaptación de la ciudad a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, la normativa estatal derivada de las directivas europeas que exige aplicar el principio de "quien contamina, paga". El informe de la Asesoría Jurídica deja al descubierto la falta de previsión de Darias y la obliga a empezar de cero para diseñar una nueva tasa que cumpla los requisitos que el PSOE obvió en su primer intento: redactar un estudio económico-financiero detallado conforme a la jurisprudencia del Supremo, someter a información pública toda la documentación técnica sin ocultamientos y establecer parámetros objetivos que pongan fin a la arbitrariedad tributaria en la ciudad.