Las travesías atlánticas de hasta 1.800 kilómetros marcan la dinámica migratoria en Canarias

El mapa de la migración irregular con destino al archipiélago ha experimentado una transformación marcada por el incremento de las distancias de navegación. Las travesías cortas de la fachada occidental africana, como los 222 kilómetros (120 millas náuticas) que separan Tan-Tan de Arrecife, han dejado paso a rutas de larga distancia debido al incremento de la presión policial en las costas más próximas. El desplazamiento de los puntos de embarque hacia el sur sitúa las salidas desde Dajla a 484 kilómetros de La Restinga, mientras que las expediciones que parten desde Nuadibú (Mauritania) recorren unos 750 kilómetros. Desde Senegal (Dakar) el trayecto alcanza los 1.440 kilómetros, extendiéndose hasta los 1.600 kilómetros desde Gambia y bordeando los 1.800 kilómetros en las navegaciones iniciadas desde Guinea-Bisáu.

La paradoja de El Hierro y las corrientes del Atlántico

A pesar de que Fuerteventura representa el punto más cercano al continente africano, ubicada a unos 100 kilómetros de la costa, la isla de El Hierro y el puerto de La Restinga se han consolidado como una de las principales puertas de entrada de la ruta atlántica. Este fenómeno obedece a que los patrones de las embarcaciones procedentes de Mauritania, Senegal o Gambia no realizan un cruce perpendicular, sino que navegan aprovechando las corrientes oceánicas, los vientos dominantes y los rumbos que dificultan su detección. El incremento de los días de navegación en mar abierto aumenta la peligrosidad de la ruta, como evidenció la reciente localización al sur de Gran Canaria de un cayuco procedente de Gambia con 128 personas a bordo que llevaba varias semanas a la deriva.

Datos de 2026: menor número de embarcaciones pero mayor ocupación

Durante el año 2026, los datos oficiales muestran una caída importante en el número total de personas llegadas a Canarias y un descenso en la cifra global de embarcaciones en comparación con el ejercicio anterior. No obstante, la ocupación media de los cayucos que logran completar el trayecto se mantiene alta. Esta dinámica responde a un efecto de desplazamiento, un refuerzo del control en costas como las de Mauritania o Senegal provoca que las organizaciones ajusten su logística cargando más pasaje por embarcación o derivando parte de la presión hacia otras rutas del Mediterráneo.

Desmitificación de los 'barcos nodriza' y labor de Frontex

Respecto a los métodos utilizados por las mafias en alta mar, Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad descartan la presencia de una flota sistemática de grandes 'barcos nodriza' liberando cayucos frente a las islas. Sin embargo, sí se constatan sistemas de apoyo puntual, tales como embarcaciones menores para trasbordos cerca de costa o el suministro intermedio de combustible. En este contexto, la contención de la ruta atlántica combina la inteligencia policial y la cooperación directa con Mauritania y Senegal junto al despliegue aéreo, satelital y marítimo de la agencia europea Frontex en aguas internacionales.