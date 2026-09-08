Los comedores escolares de Canarias afrontan el reto de cumplir las nuevas exigencias de alimentación saludable

La vuelta al cole llega este curso con nuevas exigencias para los comedores escolares. En Canarias, los centros públicos deben adaptar su funcionamiento al Real Decreto 315/2025, que establece criterios para fomentar una alimentación saludable y sostenible, mientras un estudio realizado en Tenerife pone el foco en las dificultades que pueden surgir para trasladar estas obligaciones de la normativa a la realidad diaria de los colegios.

La investigación, elaborada por Eva Parga Dans, analiza cómo se organiza el servicio en los centros educativos de la isla. Para ello, se realizó un censo de los 244 centros con comedor de Tenerife, se obtuvieron 133 respuestas válidas a una encuesta y se entrevistó a profesionales de 14 escuelas, tanto públicas como concertadas y privadas, y de entornos rurales y urbanos.

Los resultados apuntan a que el problema no se limita a diseñar menús que cumplan los requisitos nutricionales. Los equipos directivos también tienen que afrontar cuestiones relacionadas con el personal, los suministros, el almacenamiento, las incidencias o la adaptación de las dietas.

Tenerife muestra las dificultades para aplicar la norma

Según el estudio, el 72% de los equipos directivos consultados calificó como alto o muy alto el esfuerzo que supone gestionar el comedor escolar, mientras que el 80% consideró insuficiente el apoyo institucional recibido. La investigación advierte, además, de que las necesidades cambian en función del modelo de gestión del comedor.

Los autores compararon distintos sistemas, desde las cocinas propias hasta los servicios de comida preparada y transportada o las cocinas situadas en los propios colegios pero gestionadas por empresas. La conclusión es que ninguno de los modelos analizados resulta por sí solo una solución definitiva.

Las cocinas propias requieren más trabajo, pero permiten un mayor control y capacidad de respuesta ante determinadas situaciones. El servicio de cátering puede descargar parte de las tareas, aunque mantiene al centro pendiente de las entregas, la calidad del producto y la resolución de incidencias. En los centros pequeños o rurales, además, puede existir dificultad para encontrar empresas dispuestas a prestar el servicio.

El estudio también recoge problemas concretos relacionados con los suministros. En algunos centros se han encontrado dificultades para almacenar determinados productos o para recibir las cantidades solicitadas. También se han registrado entregas que llegan demasiado tarde para poder preparar el almuerzo con normalidad.

Canarias ya cuenta con los Ecocomedores

La alimentación sostenible no parte de cero en las islas. Canarias dispone del Programa de Ecocomedores Escolares, promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en colaboración con Educación, que apuesta por introducir productos ecológicos, frescos, locales y de temporada en los menús escolares. Entre sus objetivos figura tanto mejorar la alimentación del alumnado como favorecer la producción agraria ecológica de Canarias.

La investigación sobre los comedores de Tenerife señala precisamente este programa como ejemplo de los retos que plantea llevar la alimentación sostenible a la práctica. El artículo recoge que durante el curso 2025-2026 el programa reunió 190 ecocomedores y 36.000 comensales. También identifica dificultades relacionadas con la capacidad de almacenamiento, la regularidad de los repartos y la coordinación con los proveedores.

Para el curso 2026-2027, las instrucciones de funcionamiento de los comedores escolares públicos de Canarias establecen que los menús deben ser variados, equilibrados y adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad. Además, deben valorarse la calidad y variedad de los alimentos y la oferta de productos procedentes de productores de proximidad, así como de productos ecológicos y frescos.

La normativa autonómica también establece que los menús sean supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética y recuerda que deben cumplir las disposiciones del Real Decreto 315/2025.

La nueva regulación estatal fija, entre otros criterios, que la oferta de alimentos en los comedores esté compuesta fundamentalmente por productos frescos, de temporada y procedentes de canales cortos de distribución. También establece que al menos el 45% de las raciones de frutas y hortalizas ofertadas sean de temporada.

El reto para los colegios canarios, por tanto, no termina en cambiar un menú sobre el papel. La aplicación efectiva de estas medidas requiere que los centros puedan garantizar los suministros, disponer de espacio suficiente para almacenar los alimentos, contar con personal y resolver con rapidez las incidencias que puedan surgir.

La investigación realizada en Tenerife apunta precisamente a esa brecha entre las obligaciones establecidas y los medios disponibles para hacerlas realidad. La conclusión es que convertir los comedores escolares en espacios más saludables y sostenibles exige algo más que nuevas normas: también recursos y apoyo institucional.