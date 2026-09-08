MESA ABIERTA: Santa Cruz de Tenerife será la Capital Española de la Gastronomía 2027

Santa Cruz de Tenerife ya tiene el reconocimiento que buscaba. La capital tinerfeña ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, un título que premia a la ciudad que mejor promociona la gastronomía como atractivo turístico.

El jurado ha destacado especialmente el programa preparado por Santa Cruz para el próximo año, con 137 actividades gastronómicas que se desarrollarán a lo largo de 2027. La propuesta ha convencido por su variedad, innovación y creatividad.

La elección supone además que el reconocimiento llega por primera vez a una ciudad de la España insular y atlántica. El jurado ha valorado que Santa Cruz haya planteado la gastronomía no como una iniciativa aislada, sino como una estrategia vinculada al turismo, la restauración, el producto local, los mercados, el comercio, la formación del sector hostelero, los eventos y la experiencia del visitante.

Una propuesta con 137 actividades

Uno de los grandes argumentos de la candidatura ha sido precisamente su programación para 2027. Santa Cruz organizará 137 eventos gastronómicos durante todo el año, una propuesta que el jurado considera especialmente atractiva.

Estas actividades estarán dirigidas también a los millones de turistas que visitan cada año las Islas Canarias, según recoge la organización del galardón.

El jurado ha señalado que la candidatura cuenta además con el apoyo de las instituciones y entidades insulares y con respaldo empresarial.

Gastronomía como identidad de ciudad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, defendió durante el proceso de candidatura que la propuesta reúne elementos que forman parte de la identidad de la capital, como el talento, la tradición, la innovación y una forma propia de compartir.

La concejala de Turismo y CEO de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Dolores Pérez Pérez, responsable del proyecto, ha definido las actividades previstas como un proyecto común construido alrededor de la gastronomía chicharrera.

Con este reconocimiento, Santa Cruz de Tenerife afrontará 2027 como Capital Española de la Gastronomía con un calendario de 137 propuestas y con la intención de mostrar que la cocina también forma parte de la identidad, el territorio y el talento de la ciudad.