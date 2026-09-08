NC usa pleitos hoteleros para justificar su tasa turística y atacar a CC y PP

Nueva Canarias (NC) ha decidido convertir el acatamiento estricto de las resoluciones judiciales en la punta de lanza de su estrategia de desgaste contra el Gobierno autonómico de Coalición Canaria y el Partido Popular. En una maniobra claramente de cara a la galería, el líder de la formación, Román Rodríguez, junto a su secretario general, Luis Campos, ha exigido explicaciones sobre los acuerdos extrajudiciales vinculados a la ley de moratoria turística de 2009, situando bajo sospecha los cerca de 500 millones de euros negociados con grandes grupos empresariales como Lopesan. Sin embargo, la ofensiva de la formación nacionalista de izquierdas ignora deliberadamente la realidad jurídica de los expedientes: el Ejecutivo de CC y PP no realizó concesiones caprichosas, sino que articuló pactos de contención para cumplir fallos judiciales firmes, evitando que la ejecución forzosa de las sentencias añadiera millones de euros adicionales en intereses de demora al erario insular.

La herencia de 2009: el origen de los pleitos y la minoración de las indemnizaciones

El foco del conflicto radica en la aplicación del articulado de la norma aprobada en 2009 bajo la presidencia de Paulino Rivero (CC) y la vicepresidencia de José Manuel Soria (PP), un texto legal cuyo artículo 17.1 abría la puerta a indemnizar a los propietarios de suelo edificable si sus parcelas eran reconvertidas a rústicas. Aquella redacción desencadenó a finales de 2009 hasta 54 solicitudes de compensación que, al no ser resueltas formalmente por la Administración de la época, derivaron en una interminable batalla en los tribunales. El resultado fue una cascada de reveses en los tribunales: los jueces terminaron dando la razón a 39 de los demandantes a través de sentencias notificadas durante la primera legislatura de Fernando Clavijo (2015-2019). Ante la ineludible obligación legal de responder por los fallos judiciales, la vía del pacto extrajudicial permitió rebajar sustancialmente las elevadas sumas fijadas por los peritajes de parte, garantizando la solvencia presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

Cortina de humo para imponer la tasa turística y castigar al sector

Detrás de la exigencia de NC para que el actual consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda (CC), comparezca en la Cámara autonómica, se oculta una maniobra política encaminada a sembrar desconfianza sobre la seguridad jurídica del Archipiélago. La formación de Román Rodríguez intenta utilizar el montante global de estas resoluciones para construir el relato de que cualquier modelo de gestión que respete la propiedad privada y las decisiones judiciales está abocado al fracaso, buscando así justificar su propia agenda restrictiva. Bajo este pretexto, Nueva Canarias pretende forzar la aprobación inmediata de una tasa turística al estilo catalán o balear, paralizar en seco la tramitación de 20.000 plazas hoteleras en proyecto y promover el decrecimiento económico en diversas zonas de las islas, dinamitando la certidumbre inversora en favor de un modelo de intervención fiscal.