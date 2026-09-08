Rosa Dávila: "Hemos abordado grandes retos en Tenerife, con valentía y sin colores políticos"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado este martes en Es la mañana de Castañeda, en Canal 4 Es Radio, durante una entrevista radiofónica, la inversión realizada por el Cabildo de Lanzarote de 12,1 millones para pruebas de resonancia magnética y ecografía en la isla.

Dávila ha destacado que el objetivo principal de la inversión es ofrecer "diagnósticos más rápidos y reducir las listas de espera", una medida en positivo para los tinerfeños que les "va a beneficiar", ha señalado. La iniciativa va a impulsar a realizar un "diagnóstico más rápido y esperanza de vida con mejores condiciones", ha añadido Dávila. La presidenta del Cabildo Insular ha señalado que se llevarán a cabo 11.000 pruebas diagnosticas de resonancia magnética.

Hace un repaso sobre su ciclo político

Desde que comenzó su mandato como presidenta en el Cabildo en 2023, Dávila, como ha dejado claro durante la entrevista, "no ha parado de implicarse" con los tinerfeños y dar una "respuesta" a los problemas que sufre la isla. "Vine a dar solución a los ciudadanos de Tenerife", ha concretado. Dávila ha mostrado a los oyentes su lema político desde que llegó al Cabildo. "Dije que no me importaba de quién era la competencia, vine a dar esas respuestas" a los asuntos de preocupación para los ciudadanos.

Este 2026, en lo que respecta a las iniciativas políticas, el curso político en el Cabildo lo sigue afrontando dando respuesta a lo "urgente" e "importante" para Tenerife, ha revelado. Así destacada las diferentes medidas que se han trabajado desde la corporación insular. "Hemos abordado grandes retos en Tenerife, pero algunos no se han lucido", añadiendo que la "valentía" ha sido una de las "marcas de la casa".

Con respecto a las iniciativas abordadas por Coalición Canaria y PP durante este mandato en el Cabildo, Dávila ha hablado sobre la problemática de la Emergencia Hídrica declarada en la isla, el pasado 29 de mayo de 2024. "Tuve que declararla, había obras que no se abordaban, una situación de sequía extrema, en la que había que tener la valentía" para afrontar el problema, ha declarado en la entrevista. Una situación de emergencia con la que tras mejorar las reservas de agua hasta el 70% se pudieron reforzar las infraestructuras de depuración y desalación, con el objetivo de "garantizar el abastecimiento de agua de la isla de Tenerife, que con 75 acciones, pudimos abordar esas obras que ya están casi finalizadas", ha señalado.

Desde su posición política, Dávila, ha dejado claro a la audiencia que en esas intervenciones para los ciudadanos "no había colores políticos, solamente una situación de emergencia". El principal motivo era "Dar estabilidad y serenidad a la gente", ha recalcado.

Destaca el "compromiso" con el transporte en la isla

La movilidad es otro de los asuntos que, comenta Dávila, con el que desde el Cabildo se han aportado soluciones. Recordar que la reciente medida puesta en marcha para ayudar aliviar del tráfico en la carretera TF-5, con la incorporación escalonada de 2.000 alumnos en su entrada a clases. La medida se lleva a cabo para alumnos de cuatro titulaciones de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. A lo que se le añade, desde el Cabildo, un impulso al transporte público en la isla. "Estamos apostando por ello", junto con la medida de establecer guaguas desde Icod de los Vinos hasta Adeje, para que los ciudadanos puedan acercarse en transporte al sur a su lugar de trabajo, como en el caso de los hoteles, todo ello, gracias a los recursos económicos del Cabildo", ha añadido sobre ese compromiso.

La vivienda vacacional, otro tema en el candelero

Todo de los "grandes desafíos" en la isla es el tema de la vivienda, ha reconocido. Dávila, en este asunto, ha querido destacar las viviendas destinadas a alquiler asequible impulsado por el Cabildo. "Unas 1.800 viviendas destinadas a alquiler asequible de viviendas pertenecientes a bancos y fondos buitre", reseña, con "más de 180.000 euros invertidos" durante su mandato. Además de hablar sobre las "casi 4.000 viviendas" destinadas a alquiler vacacional sacadas en Tenerife para destinarlas a "alquiler convencional", ha recordado.

La actual presidenta del Cabildo de Tenerife ha apuntado uno de sus deseos en materia de vivienda. "Me gustaría tener una Ley de Vivienda y modificarla en el Congreso para ayudar a esas personas que no ponen la vivienda en alquiler por miedo".