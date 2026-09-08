Tenerife invertirá 12,1 millones para pruebas de resonancia magnética y ecografía

Tenerife invertirá 12,1 millones en los próximos cuatro años para incrementar el número de pruebas diagnósticas a través de resonancia magnética y ecografía. Más de de 11.000 resonancias magnéticas más al año, con una inversión de 9,8 millones, y otras 9.000 ecografías, con un gasto de 2,3 millones.

Los detalles de la invertisión han sido expuestos este martes en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez; el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya y la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora.

Dávila ha apuntado que el Cabildo se erige en un "aliado útil" del Servicio Canario de Salud para mejorar la capacidad diagnóstica y la prevención de la salud ya que los equipos funcionarán todos los días hasta las 22.00 horas y los informes urgentes estarán listos en seis horas, 12 horas en caso de los pacientes ingresados.

"No queremos equipos parados ni infrautilizados, queremos que todas las herramientas que se ponen a disposición del Servicio del Canario de Salud estén a disposición de las demandas de la sanidad de nuestra gente en la isla de Tenerife, dando respuestas, dando resultados y mejorando la calidad de vida y la respuesta sanitaria que damos en nuestra isla", ha señalado.

Goya ha resaltado la "especial implicación" que tiene el Cabildo de Tenerife con la prevención de la salud y la sanidad ya que es "con diferencia", el que "más invierte" en toda Canarias, sin desmerecer la ayuda y colaboración que presta el resto.

Ha destacado también la celeridad que ha tenido el Área de Salud de Tenerife para acometer estos dos encargos, pues lo ha hecho "en tiempo récord", y valorado la eficiencia que supondrá hacer pruebas a través de Imetisa, que se encuentra en el entorno del Hospital Universitario de Canarias.

"Tener más pruebas es vital porque son pruebas diagnósticas que permiten adelantar el resultado y la prevención y el resultado precoz en la detección de enfermedades que, tan importantes como el cáncer, son fundamentales", ha comentado.

Lista de espera de 500 personas en Tenerife

En la actualidad, Canarias presenta una lista de espera de resonancia magnética unas 1.300 personas, de las que 500 pertenecen a Tenerife, con una demora media de entre 50 y 90 días, mientras que en cuanto a ecografías, se trata de 5.500 personas, 3.000 de ellas en Tenerife, con una demora media de 150 días.

Según los cálculos de Goya, el nuevo ecógrafo entrará en funcionamiento en el mes de octubre y en cuanto a la resonancia magnética, ya está en funcionamiento y ahora que se logra es aumentar la capacidad de uso, al igual que sucede con la cámara hiperbárica.

Mora ha valorado la rapidez en la que se ha ejecutado el encargo del SCS y destacado que de estas pruebas también se podrán beneficiar los pacientes adscritos al Hospital de La Candelaria, de tal manera que toda la isla más La Palma, La Gomera y El Hierro están cubiertas.

Juan José Martínez ha indicado que la gran ventaja de este acuerdo es que "los pacientes van a poder tener un diagnóstico con mucha más celeridad" y se van a mejorar los indicadores de listas de espera, al tiempo que ha valorado la "confianza" que se ha ganado Imetisa como proveedor de equipamientos sanitarios tras pasar por una etapa, en el pasado mandato, en el que no llegaba ni a la mitad de su actividad.

En ese sentido ha resaltado que dispone de una la única resonancia de Canarias con capacidad de tres teslas, una cámara hiperbárica que ha permitido que el HUC se convierta en hospital de referencia para misiones tripuladas de la NASA y ahora un ecógrafo.