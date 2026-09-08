Teror celebra este martes la procesión en honor a Nuestra Señora del Pino

El municipio de Gran Canaria, Teror, celebra durante este martes el Día del Pino, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Según informa el ayuntamiento, los actos se desarrollarán a partir de las 11.15 horas, con la recepción oficial y pase militar. La solemne misa será a las 12.00 horas y la procesión a las 13.00 horas.

El día grande se celebra en honor a Ntra. Sra. del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias y de la isla de Gran Canaria. La Solemne Misa oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor José Mazuelos, estará precedida del acto oficial de recepción del representante de S.M. el rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a las 11.15 horas, al que seguirá el desfile militar, que contará con el Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50 del Ejército, junto a la Banda de Guerra nº1 de la Brigada Canarias 16, la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y la Escuadra de Gastadores del Mando Aéreo de Canarias.

La Solemne Misa comenzará a las 12.00 horas y, en torno a las 13.00 horas se iniciará la procesión, con su recorrido por la calle Iglesia Chica, la Cal, Calle Nueva, Isaac Domínguez y Calle Real de la Plaza.

Como en los últimos años, la procesión contará con lluvias de pétalos al paso del trono con la Virgen del Pino, y especialmente a su paso por la calle Real caerán miles de pétalos, conocida como ‘Petalada’. Una veintena de personas participan en esta iniciativa haciendo ‘llover’ desde las azoteas de dos casas este año pétalos deshojados de 10.000 rosas.

Recordar algunos actos de este lunes

Una festividad que este lunes concentró la peregrinación al Pino con diferentes actos como la Romería-Ofrenda, que comenzó a las 15.30 horas, además de las eucaristías celebradas en la basílica este lunes en diferentes horarios como 10.00, 12.00, 20.00, 21.30 y 23:00 horas.

Festividad de Interés Turístico

La Fiesta de Nuestra Señora del Pino ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con lo que se sitúa a Teror en una de las festividades de gran importancia en Canarias y en todo el país. Las Fiestas del Pino son la octava distinción de este tipo que concentra Canarias, de las 161 que existen en España.

Una festividad que viene acompañada de folclore y los bailes tradicionales, las carretas municipales, productos canarios, la vestimenta popular y, sobre todo, el fervor religioso y la solidaridad, se entremezclan en la fiesta grande de los grancanarios.