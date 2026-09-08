Tres astronautas de la misión Artemis II participarán en el festival Starmus de Canarias

El encuentro de divulgación científica Starmus VIII-The Search for Truth, que se celebrará en la comunidad autónoma de Canarias entre los días 17 y 22 de octubre, contará con la destacada presencia de tres de los cuatro miembros de la tripulación de la misión espacial Artemis II. Este histórico proyecto espacial tuvo lugar el pasado mes de abril y supuso un hito fundamental en la aeronáutica moderna.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen se desplazarán hasta Tenerife y La Palma, donde compartirán de primera mano su experiencia como protagonistas de una misión que ha marcado el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde la finalización del emblemático programa Apolo.

Su presencia en el archipiélago canario establece también un importante vínculo con los orígenes del festival Starmus. Cabe recordar que, hace quince años, pioneros de la era espacial como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov participaron en la primera edición del evento. Ahora, el encuentro recibe a los protagonistas de la nueva y prometedora era de la exploración lunar. Además de la tripulación de la Artemis II, la cita atraerá a otras dos grandes figuras de los vuelos tripulados: Chris Hadfield, antiguo comandante de la Estación Espacial Internacional y uno de los grandes divulgadores actuales, y Julie Payette, exgobernadora general de Canadá y astronauta con dos misiones en el transbordador espacial a sus espaldas.

Victor Glover ha expresado su entusiasmo por formar parte del ciclo de conferencias: "Nos hace una enorme ilusión participar en el encuentro Starmus de este año. La misión Artemis II hizo historia, pero, como mis compañeros de tripulación repiten constantemente, sabemos que en realidad se trata de construir el futuro, y estamos deseando hablar de ello con todos vosotros". Por su parte, el astrofísico Garik Israelian, director y fundador de la iniciativa, ha destacado que estos astronautas crean un extraordinario puente entre la historia de los vuelos tripulados y lo que está por venir. A su vez, el músico Brian May ha recordado la convicción de que la exploración tiene el poder de cambiar la perspectiva del ser humano.

Junto a la llegada de estos destacados astronautas, la octava edición del festival marcará otro hito al celebrar el décimo aniversario de la medalla Stephen Hawking. Creada en 2016 para premiar la labor en el ámbito de la comunicación científica, esta distinción reconoce a las figuras que han logrado transformar la comprensión que la sociedad tiene de la ciencia y el lugar que ocupa el hombre en el Universo. En su primera década, ha galardonado a figuras de renombre internacional como Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, David Attenborough o el director de cine Christopher Nolan.

Todo ello subraya el enorme compromiso con la educación impulsado por el certamen, que ha logrado llegar a más de 20.000 estudiantes a través de conferencias gratuitas y a cerca de 250.000 personas mediante sus campamentos científicos. La jornada de apertura acogerá un espectacular concierto inaugural en Santa Cruz de Tenerife que unirá ciencia y música, encabezado por artistas de la talla de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y el propio Brian May.