Urbanismo agiliza la concesión de licencias para 33 nuevas viviendas en Arrecife

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife ha dado un nuevo paso en la tramitación de expedientes vinculados a la edificación y rehabilitación residencial en el municipio. Durante la Junta de Gobierno Local celebrada, el órgano municipal abordó un conjunto de decisiones administrativas que afectan a un total de 33 viviendas distribuidas por distintos puntos de la capital lanzaroteña. Estos acuerdos abarcan desde licencias para obras de nueva planta hasta cambios de uso de inmuebles existentes, ampliaciones y prórrogas de permisos concedidos previamente, en un esfuerzo por dinamizar la oferta de alojamiento en la ciudad.

Distribución territorial de las promociones autorizadas

Las 33 soluciones residenciales proyectadas se ubican en diversas arterias del entramado urbano de Arrecife. La actuación con mayor volumen de inmuebles se localiza en la calle La Inés, en la esquina con Alegranza y el Pasaje Julio Blancas, donde se contemplan 12 viviendas. A esta se suma un proyecto de 8 viviendas en la calle León y Castillo, haciendo esquina con García de Hita. Por su parte, la calle Martínez Montañez acoge dos proyectos diferenciados que suman otras 8 unidades –una edificación de 6 viviendas y otra de 2–, mientras que las 5 viviendas restantes se sitúan en la calle García de Hita, con acceso a través de la calle Aquilino Fernández.

Reducción de plazos en la Oficina Técnica Municipal

La resolución de estos expedientes se enmarca en la reorganización del trabajo que viene desempeñando la Oficina Técnica Municipal con el propósito de recortar los tiempos de tramitación. Actualmente, el tiempo medio de concesión de las licencias urbanísticas en la capital insular se sitúa en torno a los seis meses. Desde la concejalía señalan que el objetivo prioritario es continuar reduciendo este periodo mediante una mayor eficiencia en la instrucción de los procedimientos y una coordinación más fluida entre los distintos departamentos municipales implicados.

Marco normativo y valoración de la Concejalía de Urbanismo

El concejal de Urbanismo, Maciot Cabrera, manifestó que la situación actual del mercado residencial requiere actuaciones coordinadas entre las distintas administraciones públicas, incluyendo la implicación directa del ámbito local. Cabrera remarcó que acortar los plazos administrativos no significa flexibilizar la normativa urbanística ni minorar los controles exigidos por la ley, sino mejorar los procedimientos internos para resolver las solicitudes en el menor tiempo posible, garantizando en todo momento el rigor técnico y la seguridad jurídica del proceso.